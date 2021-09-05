نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالدائرى ومحور صفط

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، فيما عدا محافظة القليوبية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند الطريق الزراعى القادم من ميت حلف وميت نما ومتجه لميدان المؤسسة.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية منها دائرى الخصوص والمرج والكونيسة والمنيب المتجه للأوتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مطلع كوبرى الجيزة المعدنى القادم من شارع الهرم والمتجه لميدان الجيزة، كذلك الأمر عند محور صفط القادم من الدائرى والمتجه لشارع ثروت.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الحلمية القادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومصر الجديدة، وأيضا عند كوبرى الحدائق القادم من سكة الوايلى والمتجه للفنجرى.