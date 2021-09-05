/648773/مواعيد-مباريات-اليوم-الاحد-والقنوات-الناقلة
تقام اليوم الأحد العديد من المواجهات الهامة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها، لقاء مصر والجابون في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.
ويرصد تحيا مصر التفاصيل:
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا
تقام مباراة روندا أمام نظيرة كينيا في تمام الساعة 3 مساء
تقام مباراة توجو أمام نظيرة ناميبيا في تمام الساعة 6 مساء
الجابون أمام منتخب مصر في تمام الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا
روسيا البيضاء ويلز الساعة 3 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
أيسلندا مقدونيا الشمالية الساعة 6 مساء عبرقنوات beIN Sports 2 HD Premium.
بلغاريا أمام ليتوانيا في تمام الساعة 6 مساء
ألبانيا أمام منتخب المجر في تمام الساعة 6 مساء
إنجلترا أمام أندورا فب تمام الساعة 6 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
كوسوفو اليونان في تمام الساعة 8:45 مساء عبر قنوات beIN Sports HD 2 English
إسبانيا جورجيا في تمام الساعة 8:45 مساء عبرقنوات beIN Sports HD Xtra 2
ألمانيا أمام أرمينيا في تمام الساعة 8:45 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
تقام مباراة رومانيا أمام منتخب ليشتنشتاين في تمام الساعة 8:45 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
تقام مباراة سويسرا أمام إيطاليا الساعة 8:45 مساء beIN Sports 1 HD Premium
تقام مباراة سان مارينو أمام بولندا الساعة 8:45 مساء beIN Sports 3 HD Premium
بلجيكا أمام التشيك الساعة 8:45 مساء beIN Sports 3 HD Premium
مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية
تقام مباراة البرازيل أمام منتخب الأرجنتين الساعة 9 مساء beIN Sports Connect
تقام مباراة الإكوادور أمام تشيلي الساعة 11 مساء عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium
تقام مباراة اوروجواي أمام بوليفيا الساعة 12 مساء عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium
تقام مباراة باروجواي أمام منتخب كولومبيا في تمام الساعة 12 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.
منتخب مصر
وحقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.
تقد محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب مصر، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.
وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الاحد.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.