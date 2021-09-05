/648773/مواعيد-مباريات-اليوم-الاحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد العديد من المواجهات الهامة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها، لقاء مصر والجابون في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا

تقام مباراة روندا أمام نظيرة كينيا في تمام الساعة 3 مساء

تقام مباراة توجو أمام نظيرة ناميبيا في تمام الساعة 6 مساء

الجابون أمام منتخب مصر في تمام الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا

روسيا البيضاء ويلز الساعة 3 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

أيسلندا مقدونيا الشمالية الساعة 6 مساء عبرقنوات beIN Sports 2 HD Premium.

بلغاريا أمام ليتوانيا في تمام الساعة 6 مساء

ألبانيا أمام منتخب المجر في تمام الساعة 6 مساء

إنجلترا أمام أندورا فب تمام الساعة 6 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

كوسوفو اليونان في تمام الساعة 8:45 مساء عبر قنوات beIN Sports HD 2 English

إسبانيا جورجيا في تمام الساعة 8:45 مساء عبرقنوات beIN Sports HD Xtra 2

ألمانيا أمام أرمينيا في تمام الساعة 8:45 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

تقام مباراة رومانيا أمام منتخب ليشتنشتاين في تمام الساعة 8:45 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

تقام مباراة سويسرا أمام إيطاليا الساعة 8:45 مساء beIN Sports 1 HD Premium

تقام مباراة سان مارينو أمام بولندا الساعة 8:45 مساء beIN Sports 3 HD Premium

بلجيكا أمام التشيك الساعة 8:45 مساء beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية

تقام مباراة البرازيل أمام منتخب الأرجنتين الساعة 9 مساء beIN Sports Connect

تقام مباراة الإكوادور أمام تشيلي الساعة 11 مساء عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium

تقام مباراة اوروجواي أمام بوليفيا الساعة 12 مساء عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

تقام مباراة باروجواي أمام منتخب كولومبيا في تمام الساعة 12 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

منتخب مصر

وحقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

تقد محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب مصر، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.