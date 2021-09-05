/648775/موعد-مباراة-منتخب-مصر-ضد-الجابون-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم الأحد، أمام نظيرة الجابون، ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن تصفيات كأس العالم بقطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب المجموعة الرابعة

المركز الأول ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثاني مصر برصيد ثلاثة نقاط، وسجل هدف وحيد.

المركز الثالث الجابون، بدون اهداف، وتلقت شباكة هدفين، وسجل هدف.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.

نتيجة مباراة مصر وانجولا

وحقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

تقدم محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب مصر، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.

ويدير اللقاء الحكم بكاري جاساما ويساعده عبدالعزيز بولول جاوا ونفالي چارجو وحكم رابع لامين چامية ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا.

أعلن محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق فور وصوله إلي فندق الاقامة بالجابون وذلك استعدادا لمواجهة الجابون في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأكد طبيب المنتخب على سلامة كل أعضاء البعثة المصرية واتباع كافه الاجراءات وفقًا للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

الجدير بالذكر ان غاب مصطفى محمد عن مباراة مصرأمام انجولا بسبب تأخر عودته من فرنسا بعد خضوعه للكشف الطبي في بوردو الفرنسي قبل تعثر الصفقة.

القنوات الناقلة

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.