غادة والى ورئيس البرلمان العربى يبحثان تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - التقى عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، الدكتورة غادة فتحى والى، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى فيينا، والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المنظمة، وذلك على هامش زارته لفيينا للمشاركة فى المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب وذلك خلال الفترة من 5-9 سبتمبر 2021م.





وتناول اللقاء نقاشاً بناء ومثمراً لتدشين شراكة مؤسسية فعَّالة بين الجانبين، خاصة فى مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومحاربة الفساد.

وفى مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة غادة والى، برئيس البرلمان العربى والوفد المرافق له، مؤكدة على أهمية دور البرلمانات فى مجالات اهتمام المنظمة الأممية، وضرورة العمل على تمكين البرلمانيين للاضطلاع بدورهم المنوطين به فى كافة المجالات.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربى، أن الشراكة مع الأمم المتحدة ومكاتبها المتخصصة، تحتل أهمية كبيرة فى استراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربى، وذلك من خلال آليات مؤسسية وأدوار متبادلة بين الجانبين.

كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول الدور الذى يمكن أن يقوم به البرلمانيون فى مكافحة الإرهاب والوقاية من الفكر المتطرف، حيث أوضح "العسومى" أن إحدى الإشكاليات الكبرى القائمة فى الحرب على الإرهاب، هى تشتت الجهود الدولية والإقليمية والوطنية وتعدد المبادرات والمؤتمرات، وهو ما يحول دون التوصل إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع فى مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف.

وشدد فى هذا السياق على حرص البرلمان العربى على أن تكون له المبادرة فى هذا الشأن، من دعوته الدائمة إلى ضرورة وضع خطة عمل عالمية موحدة ومتكاملة، تشارك فيها الحكومات والبرلمانات وجميع المؤسسات المعنية، كل فى إطار دوره، وذلك من أجل توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب، وتحقيق التناغم والتكامل فيما بينها.

وانطلاقا من الحرص على تحقيق التكامل فيما بين العمل البرلمانى والحكومى فى الحرب على هذه الظاهرة البغيضة، اتفق "العسومى" مع الدكتورة غادة والى، على الخطوط العامة لتدشين شراكة مؤسسية بين البرلمان العربى ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المنظمة فى هذا المجال، تمهيدا للاتفاق على برامج عمل تفصيلية متبادلة بين الجانبين لوضع هذه الشراكة موضع التطبيق على أرض الواقع.

وستتضمن هذه البرامج تعزيز التعاون والتنسيق فى العديد من مجالات التعاون وفق أطر وأهداف محددة سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين، فضلا عن الشراكة فى مجال تطوير وتحديث الأدوات التشريعية ومواءمتها مع الأطر الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، إلى جانب تمكين البرلمانيين العرب وتعزيز وتنمية قدراتهم المؤسسية فى هذا المجال، والتعاون مع مركز الدبلوماسية البرلمانية بالبرلمان العربى، فى مجالات عمله البرلمانى.