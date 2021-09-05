رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا بالإسكندرية في هذا الموعد

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يستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفلًا غنائيًا بالإسكندرية يوم 17 من شهر سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يلاقي هذا الحفل إقبالًا كبيرًا من جمهوره ومحبيه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل الفنان رامي صبري بمدينة الإسكندرية.

رامي صبري يروج لحفله بالإسكندرية

وروج صبري للحفل على طريقته الخاصة من خلال طرحه بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره: "17 سيبتمبر 2021"، ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيه معربين عن حماسهم.

وذلك بعدما أحيا المطرب رامى صبرى حفلين غنائيين بإحدى القرى السياحية بمارينا بمنطقة الساحل الشمالى الأسبوع الماضي، وقدم رامى خلال حفلاته عدد كبير من أغانيه التى طرحها خلال الفترة الأخيرة.

رامي صبري يطرح أحدث أغانيه

يذكر أن النجم رامى صبرى طرح أحدث أغانيه مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعنوان «بيحرك فى المشاعر»، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم. وتأتى الأغنية بعد فترة انقطاع لم تدم سوى عدة أشهر بين رامى صبرى والملحن عزيز الشافعى وتدخل على هامشها أيضًا الشاعر تامر حسين، بسبب بعض الخلافات حول إحدى الأغنيات التي انتهت تمامًا بعد تصفية الأجواء بصورة ودية وتبادل الزيارات بينهما، ليشهد الثلاثى تعاون جديد بعد أن قدم عزيز الشافعى معه 3 أغنيات هم أهد الدنيا، حياتى مش تمام، أنا بابا.

رامي صبري يقدم ديو يجمعه بشقيقه الراحل

وطرح النجم رامى صبرى مؤخرًا أغنية «حالة اكتئاب» التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.