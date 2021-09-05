لقاء السيسى ونظيره القبرصى يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - من جانبها، ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "انطلاقة قوية للشراكة الإستراتيجية بين مصر وقبرص" أن الرئيس السيسى أكد حرص مصر وقبرص على الارتقاء بالإطار العام للعلاقات الثنائية من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون الثنائى على المستوى الرئاسى، وهو ما يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم، ويؤكد الرغبة السياسية المشتركة فى تفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، ومتابعة تنفيذها على أعلى مستوى وبشكل دورى، وبما يتسق مع العلاقات السياسية المتميزة التى وصلت أخيرا إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة.

وأشارت إلى أن تصريحات الرئيس السيسى جاءت، خلال استقباله أمس فى قصر الاتحادية، الرئيس القبرصى أناستاسياديس، وذلك للمشاركة فى أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص فى القاهرة، التى تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسى، وتعد انطلاقة قوية نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، حيث أكد الرئيس أهمية العمل على استثمار ما يتوافر لدى البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة فى تحقيق مصالحهما المشتركة، بما يمثل نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمى.

وخلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره القبرصى، أكد الرئيس السيسى موقف مصر الثابت إزاء الوضع فى منطقة شرق المتوسط والقضية القبرصية المستند إلى ضرورة التزام جميع الدول باحترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، واحترام سيادتها ومياهها الإقليمية، وأهمية احترام الحقوق السيادية لدول المنطقة، اتصالا بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعى فى مناطقها الاقتصادية الخاصة، طبقا للقانون الدولى، واتفاقيات تعيين الحدود البحرية ذات الصلة.

وأوضح السيسى أنه توافق مع الرئيس القبرصى حول أهمية تعزيز الآلية القائمة للتعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، لمواصلة التنسيق السياسى والتعاون الفنى بين الدول الثلاث، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أهمية التحضير الجيد للقمة الثلاثية القادمة، المقرر أن تعقد فى اليونان خلال أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى، أطلع الرئيس نظيره القبرصى على جهود مصر المستمرة للتوصل إلى حل عادل لأزمة سد النهضة، وجهود استئناف المفاوضات، للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد، مؤكدا أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بدور جاد فى هذا الملف، حفاظا على استقرار المنطقة.

وأكد السيسى أن المباحثات تناولت تطورات الملف الليبى، حيث اتفقت الرؤى حول ضرورة عقد الانتخابات الليبية فى موعدها خلال ديسمبر القادم مع التشديد على أهمية خروج كل القوات الأجنبية من الأراضى الليبية، كما أكد الرئيس ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة، وكذلك العمل على إعادة الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى مجددا لطاولة المفاوضات، للتوصل إلى تسوية نهائية، تفضى إلى إقامة دولة فلسطينية.

فيما ذكرت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع عقد اجتماعات متتالية، من أجل المتابعة الدقيقة للترتيبات النهائية لإتمام عملية الانتقال إليها ومتابعة المشروعات والوقوف على الخطوات المتخذة فيها، فضلا عن انتقال الوزارات والهيئات إلى الحى الحكومى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء فى بداية جولته التفقدية أمس، والتى رافقه خلالها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارة والهيئة، وشركــة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بتسوية الطرق وتنسيق الميادين داخل العاصمة الإدارية الجديدة.



واستمع مدبولى إلى عرض من اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول موقف تنفيذ الحى الحكومى، الذى أوضح أنه تم تسليم بالفعل مبانى عدد من الوزارات، وتم البدء فى الزراعات فى الحديقة المركزية، كما يتم استكمال الأعمال المتبقية منها قريبا للانتهاء من النصب التذكارى، وسارى العلم الأطول عالميا، وحديقة الشعب وساحة الشعب فى أقرب وقت، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال المتبقية فى مجلسى النواب والشيوخ، والمركز الثقافى الإسلامى.

كما تناول الاجتماع متابعة موقف تنفيذ محاور الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة والحى الحكومى، وعلى رأسها محورى محمد بن زايد الجنوبى والشمالى، فى ضوء أهمية الطرق فى إبراز المظهر الحضارى المميز لهذا المشروع والربط بن كافة مكوناته.

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن اليوم الأول لزيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أوزبكستان شهد نشاطا موسعا، على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامى بأوزبكستان، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، وممثلى قطاع الأعمال والمجتمع المدنى؛ لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامى وسلاسل القيمة المضافة؛ من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

وأشارت إلى أن معيط عقد أربعة لقاءات ثنائية مع نظرائه بأوزبكستان والسعودية والكويت والسودان؛ ترسيخا لعلاقات التعاون الثنائى المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى؛ بما يسهم فى تبادل الخبرات حول سبل مكافحة فيروس "كورونا"، واحتواء التداعيات السلبية للجائحة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية.

وأوضحت أن وزير مالية أوزبكستان تيمور إشميتوف استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية بمقر وزارة المالية الأوزبكية، وبحث الجانبان سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع المستثمرين على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك، وآليات زيادة حركة النقل الجوى فى مجال نقل الركاب والبضائع.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة (الوطن) تحت عنوان "اليوم.. منتخب الفراعنة يبحث عن النقطة السادسة أمام الجابون" أن المنتخب الوطنى الأول يحل ضيفا على نظيره الجابون، خلال المباراة التى تجمعهما فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتقام بمدينة فرانسفيل بالجابون، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ويحتل "الفراعنة" المركز الثانى بالمجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط، خلف منتخب ليبيا المتصدر بفارق الأهداف، حيث شهدت الجولة الأولى فوز مصر على أنجولا بهدف دون رد، وتغلب ليبيا على الجابون بهدفين مقابل هدف.

وعقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، جلسة مطولة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بالتركيز فى اللقاء، وغلق صفحة مباراة أنجولا، بعد الانتقادات التى طالت أداء "الفراعنة" رغم الفوز، وشدد على أن هزيمة الجابون فى عقر داره والوصول للنقطة السادسة يضع المنتخب فى الصدارة مبكرا ويسهل من حسابات المجموعة فى المباريات المتبقية.

وحذر المدير الفنى اللاعبين من انتفاضة المنافس بعد سقوطه فى فخ الهزيمة بالجولة الأولى أمام ليبيا، ومن ثم سيلعب مباراة اليوم بهدف الفوز فقط، خاصة أنها تقام على ملعبه، من أجل الحفاظ على حظوظه فى المجموعة.

وقرر البدرى إدخال تعديلات على تشكيل المنتخب المصرى، أبرزها عودة الثنائى محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، ومصطفى محمد المحترف بصفوف جالاتا سراى التركى، لقيادة هجوم الفراعنة، مع الاعتماد على ثلاثة لاعبين بمنتصف الملعب لفرض السيطرة على منطقة الوسط، والحد من الاندفاع الهجومى المتوقع لمنتخب الجابون، والدفع بأيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر بدلا من أحمد أبوالفتوح؛ لإجادة الأول النواحى الدفاعية.

ومن المتوقع أن يخوض منتخبنا المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى، وأمامه رباعى الدفاع باهر المحمدى وأحمد حجازى ومحمود "الونش" وأيمن أشرف، وأمامهم ثلاثى خط الوسط طارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى، ويقود الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى "أفشة".