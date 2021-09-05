عاجل.. الرئيس السيسى يصل العاصمة الإدارية لتفقد أكبر قافلة إنسانية

جدة - نرمين السيد - وينظم الاحتفالية صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى تأتى تزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيرى.

وتستهدف القافلة نحو 5 ملايين مواطن فى إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية، التى تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بحسب تصريحات للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية.