عاجل.. الرئيس السيسى يصل العاصمة الإدارية لتفقد أكبر قافلة إنسانية

جدة - نرمين السيد - وينظم الاحتفالية صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى تأتى تزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيرى.
وتستهدف القافلة نحو 5 ملايين مواطن فى إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية، التى تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بحسب تصريحات للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية.
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