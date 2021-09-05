عاجل.. مدبولى فى احتفالية تحيا مصر: الفقر يولد مجتمعا قليل الإنتاج والتطور

جدة - نرمين السيد - وأوضح مدبولى خلال الاحتفالية التى نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الوزراء، أن حملة أبواب الخير تسهم فى القضاء على الفقر، والذى يعد جوهر التحديات التى تهدد الإنسانية، إذ يحرم الإنسان من أبسط حقوقه، ويولد مجتمعًا قليل الإنتاج والتطور.
وأكد مدبولى، أن العمل الخير يهدف إلى تحقق التضامن الاجتماعى بين أبناء الوطن الواحد، وشهدت مصر منذ القرن الـ 18 تأسيس أول مجموعة خيرية، ومن بعدها بدأت الجمعيات فى الإنشاء، والتى تساهم فى نهضة الوطن على كافة المستويات.
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