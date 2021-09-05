بث مباشر.. الرئيس السيسى يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة مصرية

جدة - نرمين السيد - وتستهدف احتفالية أبواب الخير التى ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيرى، حوالى 5 ملايين مواطن فى إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية، التى تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومى وغير الحكومى ومنظمات المجتمع المدنى.

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