/648785/حسن-عمار-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-عدم-قيام-شركات-البترول-بدورها-المجتمعي-فى-بورسعيد

تقدم النائب حسن عمار بطلب إحاطة عاجل إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موجه إلى المهندس طارق الملا وزير البترول، وذلك بهدف إلزام الشركات بالقيام بدورها في المشاركة المجتمعية لتطوير الخدمات المُقدمة لأبناء بورسعيد، إضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد بالشركات بأعداد تتناسب مع وجود الشركات علي أرض بورسعيد.

دوت الخليج يرصد تقدم النائب حسن عمار بطلب احاطة ضد شركات البترول فى بور سعيد

شركات البترول

فتح البرلماني حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد النار علي شركات البترول المتواجدة بمنطقة غرب بورسعيد، وذلك لعدم قيامها بالدور المجتمعي في حق شعب بورسعيد، فضلا عن إصرارهم علي عدم تعيين شباب بورسعيد. وأكد عمار أن الشركات تشغل مساحة 7 كيلو متراً علي الشاطئ مباشرة، و7 كيلو ظهير الشاطئ بإجمالي 14 كيلو متراً، متسائلاً عن العائد علي محافظة بورسعيد من إستغلال كل هذه المساحة الكبيرة.

تطوير المدارس

وتضمن طلب الإحاطة العاجل، إلزام الشركات التي استغلت إمكانيات المحافظة ومميزاتها بالمشاركة في تطوير المدارس ورصف الطرق وغيرها من الخدمات التي يحتاج اليها المواطن، مؤكداً أن ملف تعيين أبناء بورسعيد بالشركات يجب أن ينتهي بشكل كامل.

وأشار نائب بورسعيد إلي أنه يعلم أن الملف طال الحديث عنه، إلا أنه آن الأوان أن ينتهي، وعلي الحكومة أن تُلزم الشركات بحقوقها وواجباتها تجاه شعب بورسعيد، قائلاً «دي مش منة منهم ده واجبهم ولازم يلتزموا بيه».

وطالب عمار شعب بورسعيد بالإتحاد والمساندة في دعم ممثليهم الشعبيين لتحقيق مطالبهم التي ظلت أعواماً حبيسة الأدراج، قائلاً «كفايا بقي سكوت علي الملفات دي ودورنا نقاتل علي حقوق البلد دي».

وأكد حسن عمار علي ثقته في القيادة السياسية والحكومة المصرية وحرصها علي تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المصري، مؤكداً علي ثقته في إستجابة الحكومة لإلزام الشركات بدورها الوطني تجاه الوطن والمواطن.

وأبدي عمار التزامه بدعم قطاع الصناعة وخاصة البترول، وذلك في حالة التزامهم بحقوقهم تجاه شعب بورسعيد، مؤكداً أن الحصول علي حقوق بورسعيد حقاً لن يتم التفريط فيه.