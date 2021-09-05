/648786/ابنة-ماهر-سليم-عن-والدها-دفنته-وامبارح-نزلت-عرض-كوميدي

أعربت أسماء ماهر ابنة الفنان الراحل ماهر سليم، والذي رحل عن عالمنا الخميس الماضي بعد معاناة مع مرض سرطان الدم، عن اشتياقها لوالدها وحزنها عليه، واصفة شعورها بعد فقدانه بأنه أشبه بالانهيار.

دوت الخليج يرصد حالة ابنة الفنان ماهر سليم بعد رحيله عن عالمها الخميس الماضي.

نجلة ماهر سليم تنهار بعد عزائه

وأكدت أسماء أنها لا تشبه والدها شكلًا فقط بينما أيضًا في الطباع، حيث أنها استكملت عملها المسرحي بعد وفاته مثلما فعل هو عند فقدانه لوالدته.

وكتبت ماهر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "بابا! أنا مش قادرة أكتب ولا أرد على حد ولا أعمل أي حاجة غير أني أسكت وللأسف مش مستوعبة إن كل ده حصل، عقلي رافض كل اللي حصل واللي بيحصل، بس النهاردة كان لازم أنزل البوست ده لأسباب كتير".

وتابعت: "أولهم وأهمهم أحساسي، بابا كان حكالي موقف مؤثر جدآ جواه، لما والدة بابا توفت اللي هي جدتي، دفنها الصبح وخد العزا ونزل وقف على خشبة المسرح كان عنده عرض كوميدي، وبالفعل نزل وعرض، أنا سألته ساعتها ازاي قدرت تكمل! قالي الحياة وقفت جوايا بس من برا الحياة مشيت".

وأضافت: "الموقف ده اتكرر النهارده وكأنه كان بيحكيلي اللي هيحصلي أو بيمهدلي، يوم وفاة بابا 9/2 كان عندي افتتاح عرض (محل اللعب) على مسرح الهناجر بالأوبرا، أنا دفنت بابا الصبح واتصلت بالمخرج قولتله إني جاية العرض بالليل، وطبعا بما إن الزمن غير الزمن، المخرج إيهاب ناصر رفض وأصر إني مجيش يومين، وبالفعل حصل".

واختتمت حديثها قائلة: «ولكن النهاردة أنا نزلت عرضت كوميدي، الإحساس قاتل وأنت بتعمل عكس اللي جواك، إحساس قريب من الانهيار الداخلي، أنا بس عايزة أقول أنا شبهك في كل حاجة مش بس شكلك، أنت دلوقتي في مكان يليق بنقاء روحك، بس وحشتيني أوي يا بابا ووجعتني أوي أوي».

عزاء الفنان ماهر سليم

ويشار إلى أن أسماء ماهر، ابنة الفنان ماهر سليم، دخلت في نوبة بكاء أثناء استقبالها المعزين في الراحل داخل ساحة مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة البحر الأعظم بالجيزة، مساء الجمعة.

وحضر عدد من نجوم الفن عزاء ماهر سليم، وكان في مقدمة الحضور، نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان إيهاب فهمي، والفنان منير مكرم، والفنان أحمد حلاوة، والفنان فتوح أحمد، والفنان سيد رجب، والفنان محمد رياض، والفنانة حنان سليمان وغيرهم.

وفاة الفنان ماهر سليم

ورحل عن عالمنا ،صباح الخميس، الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض، وشيُع جثمانه بعد إقامة صلاة الجنازة عليه بمسجد السيدة نفيسة.