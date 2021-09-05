/648787/رئيس-النواب--يتوجه-لفيينا-للمشاركة-في-المؤتمر-العالمي-الخامس-لرؤساء-البرلمانات-والقمة-الأولى-لمكافحة-الإرهاب

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الأحد على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة النمساوية فيينا ، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة وفد برلماني فى المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات

المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات

وتمثل تلك المشاركة تعزيزاً للدبلوماسية البرلمانية المصرية، سواء على المستوى الثنائي أو المستوى مُتعدد الأطراف، كما تعد تلك المشاركة رفيعة المستوى فرصة مهمة لتبادل الأراء إزاء القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وطرح الرؤى المصرية إزاء تلك القضايا، بما يخدم المصالح الحيوية المصرية.

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات هو آلية برلمانية عالمية تم إطلاقها عام 2000 وهو العام الذي شهد انعقاد المؤتمر العالمي الأول لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذي صدر عنه إعلان بعنوان " الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة " ومنذ ذلك التاريخ ألزم رؤساء البرلمانات أنفسهم بالعمل ومؤسساتهم البرلمانية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية الإقتصادية والاجتماعية و حقوق الانسان والديموقراطية، ويُعقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات بالإشتراك مع الأمم المتحدة.

كما تمثل القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بمثابة فرصة نوعية لتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.

القمة البرلمانية الأولي لمكافحة الارهاب

عقب انتهاء المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، سيشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي والوفد البرلماني المرافق في أعمال أول قمة برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب، وذلك بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، حيث تُعد تلك القمة جزءاً من برامج الاتحاد البرلماني الدولي، التي تهدف لوضع خارطة طريق برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في هذا الشأن، ومن المُقرر خلال تلك القمة أن يتصدى البرلمانيون لقضايا ذات صلة بمكافحة الإرهاب مثل تقديم الدعم لضحايا الإرهاب ودور البرلمانيين في منع الإرهاب والنزعة إلى التطرف، وخطاب الكراهية، كما ستشهد تلك القمة البرلمانية مناقشة تفشي الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، والسعي من أجل التوصل لحلول حقيقية لمكافحة الارهاب، وتقديم الدعم لدول وشعوب تلك المنطقة.

على هامش المؤتمرين، ستشهد مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نشاطاً دبلوماسياً برلمانياً مُكثفاً، حيث سيقوم سيادته بعقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء برلمانات الدول الصديقة والشقيقة وعدد من رؤساء المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية لتبادل الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.