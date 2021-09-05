اليوم.. الحكم على 11 متهمًا بينهم 3 محالين للمفتي في «التخابر مع داعش»

/648789/اليوم-الحكم-على-11-متهما-بينهم-3-محالين-للمفتي-في-التخابر-مع-داعش

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، الحكم على 11 متهمًا، من بينهم 3 محالين للمفتي، في اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع داعش».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحكم على 11 متهمًا من بينهم 3 محالين للمفتي وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وطارق محمود، وسكرتارية طارق فتحي. وجاء في أمر الإحالة أنه خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 داخل وخارج مصر، ارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لعناصر إرهابية لعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالًا ومعلومات لجماعة داعش بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية. تطبيق «تيليجرام» واستخدم المتهمون من الأول حتى الـ 6 موقعًا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين منتمين إلى العناصر الإرهابية، وذلك بأن استخدموا موقع تطبيق «تيليجرام» المتصل بشبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات لأعضاء الجماعة الإرهابية.

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