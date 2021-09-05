/648791/سوق-لنفسه-عبر-الفنانين-والمشاهير--التحقيق-في-واقعة-سمكري-البني-آدمين

كشت مصادر على التحقيقات في اتهام يوسف خيري، المعروف إعلاميا باسم «سمكري البني أدمين»، اليوم الأحد، عن أن المتهم قام بالتسويق لنفسه عبر فيديوهات جمعته مع «فنانين ومشاهير» بطريقة النصب والاحتيال، وطلبت النيابة العامة تفريغ جميع فيديوهات المتهم التي يقوم خلالها بانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيقات في واقعة «سمكري البني أدمين»

جدير بالذكر قررت النيابة العامة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الخاصة به.

كما كلفت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة تمهيدا لاستدعاء المغنية «ساندي» للاستدلال عما نسبته للمتهم في منشور لها على التواصل الإجتماعي تطبيق «إنستجرام»، تتهمه بالنصب والتسبب في إصابتها أثناء جلسة علاج طبيعي.

وأشارت تحريات ضباط المباحث إلى أن المتهم ألقي القبض عليه منذ سنة وجرى إخلاء سبيله إلا أنه استمر في نشاط النصب والاحتيال، وتفحص الأجهزة الأمنية علاقات المتهم لبيان جميع الجرائم التي ارتكبها بعد توجيه عدد من الفنانين اتهامات ضده.

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وكانت أغلقت الأجهزة بالقاهرة ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، مقر المركز المملوك لأحد الأشخاص، أطلق على نفسه لقب «سمكرى البنى آدمين»، وافتتح مركز علاج طبيعي فى منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حرصا وحفاظا على صحة المواطنين، وطالبت النيابة بالتحري عن هويته وعن ترخيص المكان وترخيص مزاولة مهنة الطب.

فيما حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، المواطنين من التعامل مع المدعو «يوسف خيري.ع»، وشهرته «سمكرى البنى آدمين»، وذلك لانتحاله صفة أخصائى العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.

بيان النقابة

وأوضحت النقابة، في بيان لها في وقت سابق، أن إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة، قد أغلقت مقر المركز المملوك لسمكرى البنى آدمين بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع سمكرى البنى آدمين حرصا وحفاظا على صحة المواطنين.

وطالبت المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعى ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.

لمس النخاع الشوكي

كانت ساندي حذرت عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من «سمكري البني آدمين» الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات النجوم، وقالت: «ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لوكان قطعه كنت اتشليت أو مت».

وأضافت ساندي: «منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير ياجماعة مش أي حاجة الفنانين أو الأنفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم».