«حبيبي أنت نعمة».. حنان ترك تغازل زوجها بصورة رومانسية

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دوت الخليج يرصد آخر ظهور للفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك برفقة زوجها.

حنان ترك برفقة زوجها في أحدث ظهور

نشرت ترك صورة رومانسية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، برفقة زوجها من أمام الشاطئ تزامنًا مع تعامد الشمس، وعلقت عليها قائلة: "لم تكن انتقاء يا حبيبي.. أنت نعمة".

لتنهال بعدها التعليقات من نجوم ونجمات الفن متمنين لهما السعادة الدائمة، فعلقت الفنانة مي كساب قائلة: "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.. ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض حبيبة قلبي"، وكتب النجمة زينة: "وحشتوني أوي، ربنا يسعدكم يارب".

حنان ترك تثير جدلًا بارتداء البوركيني

ومن قبل تصدرت الفنانة حنان ترك قائمة الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو، وهي ترتدي ملابس السباحة المخصصة للمحجبات والمعروفة بـ "البوركيني".

وقامت النجمة المعتزلة بنشر مقطع الفيديو عبر خاصية "استوري انستجرام"، وهي في مدينة ألعاب مائية، وبعدها نشرت مقطعًا آخر يظهر تفاصيل زي السباحة، ما اعتبره البعض رسالة تضامن مع السيدات المحجبات اللواتي يتعرضن للتمييز بسبب لباسهن.

كما أثار الفيديو حالة جدل في مصر، ما بين مناصري ارتداء البكيني، والمدافعين عن حق المرأة في دخول القرى السياحية بـ"البوركيني"، على خلفية الشكوى التي قدمتها دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب، استشارية نفسية، حيث نشرت مقطع فيديو أعربت خلاله عن غضبها بعد منعها من نزول حمام السباحة في أحد المجمعات السكنية بسبب ارتدائها "البوركيني".

اعتزال حنان ترك الفن

وسبق أن أعلنت ترك اعتزالها الفن رسميا في أغسطس 2012 ، قائلة في حينه: "قررت بفضل الله اعتزال التمثيل، ففي اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها"، مضيفة أن "أخت تريز" هو المسلسل الأخير لها في عالم التمثيل.

آخر أعمال حنان ترك الفنية

يذكر أن آخر عمل قدمته ترك كان مسلسل "أخت تريز" الذي أنتج عام 2012، ويدور حول علاقة المسيحيين والمسلمين، من خلال قصة فتاتين توأم افترقتا وهما رضيعتان، وقدمت حينها حنان دور إحدى الفتاتين.