اتصالات الشيوخ: حضور الطلاب مسابقات دولية في تكنولوجيا المعلومات يحسن جودة التعليم

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أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن مشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني في المسابقة الدولية فى مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت "Championship MOS World " بالتعاون مع شركة Certiport، يمثل أهمية كبيرة، لاسيما في ظل جهود الدولة نحو تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي في كافة المجالات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعليق اتصالات الشيوخ على بشأن المسابقات الدولة فى التعليم

التحول الرقمي

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن اهتمام وزارة التربية والتعليم بالمشاركة في مثل هذه المسابقات يحسن جودة التعليم ويرفع تصنيف مصر بين دول العالم، مؤكدا أن سعي وزارة التعليم نحو تدعيم خطة الدولة للتحول الرقمي توجه محمود ويحتاج لمزيد من الدعم.

المسابقات الدولية

وطالب حسانين توفيق، وزارة التربية والتعليم بالمشاركة في المزيد من المسابقات الدولية والترتيب الجيد لها، لما تمثله من أهمية في تحسين أوضاع مصر التعليمية ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توفير الدعم اللازم لمثل هذه المسابقات حتى يتمكن المشاركون من الحصول على مراكز متقدمة، لافتا إلى أن مثل تلك المسابقات تعمل على رفع مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدراتهم على مزيد من التفوق والإبداع.

رفع دور الانعقاد الاول

وتجدر الإشار إلى أن الرئيس السيسي صدق على رفع دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذي قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الجهد الذي يقومون به.

كما أشاد الأعضاء بالتنسيق كافة الملفات بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.