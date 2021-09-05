/648794/اليوم-انطلاق-الدورة-السابعة-من-مهرجان-الحرية-المسرحي

ينطلق في الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر 2021 بدايًة من اليوم، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحي "دورة الراحل محمد غنيم "، والتي ينظمها مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك بعد أن أقام مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ست دورات محلية بنجاح باهر خلال الأعوام 2016 – 2017 – 2018- 2019.

دوت الخليج يرصد كواليس الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحي المقرر انطلاقه اليوم بالإسكندرية.

إدارة الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحي

ويدير الدورة السابعة من المهرجان المخرج المسرحي محمد مرسي إبراهيم، تحت رئاسة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، ويقام المهرجان بتمويل من صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، والدكتور مصطفى عبد المعطي رئيس مجلس إدارة مركز الحرية للإبداع، و يقدم المهرجان نشرة مطبوعة يومية ويقدم أيضاً رسالة يومية علي الانترنت.

يعتمد المهرجان علي عدد كبير من المتطوعين في أكثر من مهمة، سواء للجان التحكيم أو المشاهدة أو التنظيم أو التجهيزات .

يقوم المهرجان فى دورته السابعة هذا العام بعدد من التكريمات لكل من اسم الراحل محمد غنيم، الفنان القدير شريف الدسوقى، الدكتور جمال ياقوت، الفنان السكندرى الكبير محمد يسرى السيناريست الممثل الشاب محمود حمدان، الفنانة إيمان الصيرفى واسم الفنان الراحل مؤمن عبدة .

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يشار إلي أن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ أحد أهم المنشات التي تم بنائه في اطار التحديث الذي قام به محمد علي في الإسكندرية . يقع "كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا وهو حاليا شارع صلاح سالم٬ وشارع رشيد الذي يصل إلي ميدان المنشية.