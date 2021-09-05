وزيرة الصحة تعلن استقبال الشحنة الثانية من لقاح جونسون

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال الشحنة الثانية من لقاحات فيروس كورونا "جونسون أند جونسون" بإجمالى 525 ألفًا و600 جرعة، مساء أمس السبت، وذلك عن طريق آلية مجموعة العمل الإفريقية للحصول على لقاحات كورونا "AVAT"، بالتعاون مع البنك الإفريقى للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.





وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدى للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مشيراً إلى أن الشحنة التى تم استقبالها من لقاح "جونسون أند جونسون" سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس كورونا، واستكمال عملية تطعيم المواطنين من خلال 776 مركزًا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت "مجاهد" إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، لافتاً إلى أن لقاح "جونسون أند جونسون" أثبت فعالية فى الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط، و حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأشار "مجاهد" إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتى تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذى يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقى لقاح فيروس كورونا فى حالة المسح الإلكترونى للرمز، موضحاً أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وناشد "مجاهد" المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم فى الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدى للجائحة.