عاجل.. السيسى: كل الشكر لمن ساهم فى تحسين حياة المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال حديثه أثناء احتفالية "أبواب الخير" فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن الله يكرم مصر فى جميع الخطوات التى تتخذها، متابعًا: "ربنا أكرمنا ودائما بيوفقنا فى الخطوات اللى بنتحرك فيها، يا رب ديم وزيد وأكرم واستر وأنصر بلدنا والبلاد كلها".
ووجه الرئيس السيسى الشكر أيضًا لكل من ساهم فى حملة "أبواب الخير"، وشركاء صندوق تحيا مصر، والقائمين على أعمال الخير من رجال الأعمال.
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