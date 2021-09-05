عاجل.. على جمعة: أبواب الخير تتوافق مع الرؤية العالمية للقضاء على الفقر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مصر الخير، غن صندوق تحيا مصر يعمل على تحسين حياة المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا، من خلال دعمها اقتصاديًا، وتقديم الخدمات من صرف صحى، ومساعدات غذائية.





وأوضح على جمعة، خلال الاحتفالية التى نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة "أبواب الخير" تتوافق مع الرؤية العالمية للقضاء على الفقر وأكد أن صندوق تحيا مصر يقدم نموذجا يحتذى به فى التعاون بين كافة القطاعات، واستطاع أن يحصد أرقامًا قياسية عالمية، حيث حرك 480 شاحنة مساعدات، بالتعاون مع 22 مؤسسة فى العام الماضى. وأشار إلى أن الصندوق لا زال يعمل بالرغم من الأزمات الصحية، وتفاقم جائحة كورونا، وغير ذلك من الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية.

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