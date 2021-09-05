جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال حديثه أثناء احتفالية "أبواب الخير" فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك تنسيق بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتنظيم العمل الخيرى فى مصر. وتابع السيسى: "نأمل فى تعزيز القدرة المالية لصندوق تحيا مصر لدعم العمل الخيرى" وأكد السيسى أن الله يكرم مصر فى جميع الخطوات التى تتخذها، متابعًا: "ربنا أكرمنا ودائما بيوفقنا فى الخطوات اللى بنتحرك فيها، يا رب ديم وزيد وأكرم واستر وأنصر بلدنا والبلاد كلها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيسى: نأمل فى تعزيز القدرة المالية لصندوق تحيا مصر لدعم الخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.