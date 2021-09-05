الرعاية الصحية: تدريب الكوادر الطبية بالأقصر على لغة الإشارة

جدة - نرمين السيد - انتهت الهيئة العامة للرعاية الصحية، من فعاليات البرنامج التدريبى المكثف الأول لتعليم الكوادر الطبية والإدارية لغة الإشارة، وذلك لمقدمى الخدمة الصحية، وخاصة من العاملين بإدارات إرضاء المنتفعين فى فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر والمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظة.





وذكرت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم تدريب مقدمى الخدمة الصحية بالأقصر على 800 إشارة من إشارات الصم وضعاف السمع وأهم التعبيرات والإشارات الخاصة بالحالات المرضية والتشخيصية، لمدة 8 أيام متتالية، بواقع 64 ساعة تدريبية لكل متدرب، وذلك فى إطار اهتمام الهيئة باستحداث آليات للتعامل مع جميع المترددين على المنشآت الصحية التابعة لها وحقوقهم فى الحصول على الخدمات والرعاية الصحية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ومنهم ذوو الهمم وأصحاب الإعاقات السمعية.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبى تضمن: اتيكيت التعامل مع الصم وضعاف السمع وتوضيح أسباب الصمم، وأساسيات الحوار الفعال مع الصم بداية من موظف الاستقبال بالمنشآت حتى مقدمى الخدمة الطبية، إضافة إلى شرح أقسام العيادات المختلفة بالمنشآت وأسماء الأمراض وكيفية التعبير عن الأعراض التى قد يشعر بها المرضى من خلال لغة الإشارة، وكذلك طرق صرف ووصف أخذ الجرعات اللازمة للعلاج، علاوة على التدريب على كيفية قياس رضاء المنتفعين من خلال لغة الإشارة.

وأوضحت الهيئة أنه تم تقييم مستوى المتدربين من قبل أشخاص من ذوى الهمم والصم وضعاف السمع، فى ختام الدورة التدريبية، والذى أثبت فعالية البرنامج التدريبى ونجاحه فى المساهمة بتلبية الاحتياجات والرعاية الصحية لكل المترددين من المرضى الصم وضعاف السمع على المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة فى الأقصر.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن هذه المبادرة غير مسبوقة، والأولى من نوعها فى منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، تعليم مقدمى الخدمة الصحية لغة الإشارة.

وأشار إلى أهمية البرنامج التدريبى فى إكساب المتدربين المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الصم وضعاف السمع، بما ييسر عملية التواصل خاصة فيما يخص الجانب الطبى، وليتمكن مقدمو الخدمة من فهم المرضى دون وسيط والتفاعل الصحيح معهم، وهو أيضا ما يكسر الحواجز بين المرضى ومقدمى الخدمة الطبية، ويضمن التعرف على كل ما يخص شكاوى المرضى من الصم وأصحاب الإعاقات السمعية، وتلبية كافة الاحتياجات والرعاية الصحية لهم.

وشدد السبكى، على أهمية الدمج المجتمعى للأشخاص ذوى الهمم والصم وضعاف السمع وحقوقهم فى التعامل والتعايش مع المجتمع بشكل طبيعى، وتيسير حصولهم على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع جهود الدولة نحو تحقيق رؤيتها للتنمية الشاملة المستدامة مصر 2030.

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبى، يأتى كمبادرة من الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بالهيئة، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بتوفير كل السبل للتواصل الفعال بين مقدمى الخدمة الصحية والمرضى المترددين على المنشآت الصحية للهيئة، وخاصة ذوى الهمم من الصم وضعاف السمع والاحتياجات الخاصة، وذلك لضمان تلبية احتياجات ومتطلبات كافة المتعاملين على حد سواء داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

يشار إلى أن هذا البرنامج التدريبى تم بالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتحت رعاية مؤسسة هانس زايدل الألمانية.