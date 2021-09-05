عاجل.. السيسى: العمل الخيرى يساهم فى تحويل حياة الأسر للأفضل

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال حديثه أثناء احتفالية "أبواب الخير" فى العاصمة الإدارية الجديدة، أننا نحتاج إلى مزيد من دعم مبادرات الحماية الاجتماعية لتحسن مستوى الخدمات، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتنظيم العمل الخيرى فى مصر.
وقال الرئس عبد الفتاح السيسى: "نأمل فى تعزيز القدرة المالية لصندوق تحيا مصر لدعم العمل الخيرى".
ووجه الرئيس السيسى الشكر لكل من ساهم فى الجهد المبذول على مدار السنوات الماضية فيما يخص صندوق تحيا مصر، وأيضًا لرجال الأعمال الذين يساهمون فى مساعدة المواطنين.
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