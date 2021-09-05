عاجل- مدبولى: جينيس تستعد لاستقبال 3 أرقام جديدة أحرزها صندوق تحيا مصر

جدة - نرمين السيد - وكشف مدبولى، خلال كلمته باحتفالية أبواب الخير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تلك الأرقام تختص بأكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية فى العالم، وأكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية بواقع 4500 جهاز، وأكبر تبرع بالمواد الغذائية باجمالى مليون كرتونة لمساعدة أسرنا فى ربوع مصر كلها".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن صندوق تحيا مصر قدم نموذجا يحتذى به فى التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مصداقا لقوله تعالى، "وتعاونوا على البر والتقوى".
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