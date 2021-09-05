عاجل.. السيسى: الدولة تعمل على تحقيق أعلى معدلات التطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حديثه أثناء احتفالية "أبواب الخير" فى العاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حتى نتمكن من تخطى الموجة الحالية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لمنظمات المجتمع المدنى، لجهودها فى تحقيق حياة كريمة لمصر، من خلال المبادرات التى يتم تدشينها عى مدار العام.