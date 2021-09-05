جدة - نرمين السيد - وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حديثه أثناء احتفالية "أبواب الخير" فى العاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حتى نتمكن من تخطى الموجة الحالية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لمنظمات المجتمع المدنى، لجهودها فى تحقيق حياة كريمة لمصر، من خلال المبادرات التى يتم تدشينها عى مدار العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: الدولة تعمل على تحقيق أعلى معدلات التطعيم ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.