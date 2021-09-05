جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، إننا بحاجة لزيادة موارد صندوق تحيا مصر لتحقيق المزيد من الخدمات للمواطن، متابعًا: "كل ما يكون قدراتنا المالية كبيرة كل ما هنقدر نعمل أكتر".





وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حديثه أثناء احتفالية "أبواب الخير" فى العاصمة الإدارية الجديدة، قوله: "لو قدرنا نحول أسرة من احتياج شديد إلى أنها تلبى قدرتها بدعمنا، هنبقى عملنا حاجة جميلة قوى". وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى أن هناك تنسيقا بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتنظيم العمل الخيرى فى مصر، موجها الشكر لكافة المنظمات، ورجال الأعمال الذين يساهمون فى العمل الخيرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: تنسيق بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتنظيم العمل الخيرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.