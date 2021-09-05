عاجل.. مدير مؤسسة الأورمان: صندوق تحيا مصر هدفه تحقيق حياة كريمة للمواطن

جدة - نرمين السيد - وأوضح ممدوح شعبان، خلال الاحتفالية التى نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء، إن العمل الخيرى فى مصر قائم على سواعد الشباب، حيث يوجد مئات الآلاف من الشباب فى الجمعيات الخيرية، يعملون على توزيع المساعدات الغذائية، والمساهمة فى بناء المنازل، مطالبا بضرروة تربية أبنائنا على الخير. وأكد شعبان أن صندوق تحيا مصر ينتج عن أعماله تحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصرى.

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