شعراوى :صوتك مسموع تلقت 12.5 ألف رسالة خلال أغسطس الماضى منها 2671...

استمرار لدور وزارة التنمية المحلية فى التواصل مع المواطنين و تلقى استفساراتهم و الرد عليها ، و فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بأهمية فتح قنوات التواصل مع المواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات وتخفيف المعاناة عنهم وسرعة حل مشكلاتهم فى جميع المحافظات وتطوير منظومة الشكاوي...تعد مبادرة" صوتك مسموع" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية فى اكتوبر 2018 برعاية مجلس الوزراء أحد أهم الملفات المهمة التى يحرص اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على متابعتها يومياً ويتابع تقاريرها بصورة مستمرة نظراً لاختلافها عن أي آلية سابقة لاستقبال شكاوي المواطنين فهي تعتمد علي أبسط الطرق الغير تقليدية لتلقى الشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بوك والواتس آب وذلك للتيسير عليهم وسرعة الاستجابة لهم .

وأعلن اللواء محمود شعراوي أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر أغسطس 2021 عدد 12 ألفا و 545 رسالة بزيادة 2077 رسالة بالمقارنة بشهر يوليو الماضى بنسبة 19.8% ، و تضمنت هذه الرسائل 2671 شكوى تم الرد على 2059 شكوى منها بنسبة انجاز تخطت 77% ، وجارى حل 612 شكوى ، مشيراً الى أن زيادة عدد المتعاملين مع المبادرة يمثل دليلاً على ثقة المتعاملين بها نتيجة تفاعل فرق العمل التي تم تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسى بالوزارة وقيادات المحافظات فى العمل بجدية مع الشكاوى،وقال ان اجمالى ما تلقته المبادرة منذ بدء عملها حتى شهر أغسطس الماضى 368 ألفا و 537 رسالة تضمنت أكثر من 70 الف شكوى تم الرد على 67 ألفا و 852 شكوى بنسبة 96.6 % وجارى على 2403 شكوى .

وأشار اللواء محمود شعراوى الي تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر أغسطس ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1403 شكوى ، والإشغالات 982 شكوى ، ومخالفات البناء 166 شكوى ، والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 83 شكوي، و شكاوى الفساد 5 شكاوى ، اضافة الى 32 شكوى خاصة بمبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء شعراوي إن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال ، مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التى تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتًا إلى أن عدد المتابعين لصفحة صوتك مسموع تجاوز 63.5 ألف متابع بزيادة 2503 متابع عن شهر يوليو الماضى، و تجاوزت مشاهدات الصفحة 101ألف مشاهدة ، وأن خدمة الواتس آب تلقت خلال شهر أغسطس أكثر من 10 آلاف رسالة على الواتس آب بزيادة 2000 رسالة بالمقارنة بشهر يوليو بنسبة تخطت 24% و تضمنت 2217شكوى تم حل 1728 شكوى منها .

وأشار التقريرالذى تلقاه اللواء محمود شعراوى إلى تلقى البريد الإلكترونى للوزارة 85 رسالة منها 28 شكوى تم حلها بنسبة 68 % ، وتلقى الخط الساخن 414 اتصالًا تليفونيًا من المواطنين للاستفسارعن الشكاوى التى ترد إلى المبادرة بزيادة 107 إتصالات بالمقارنة بشهر يوليو الماضى بنسبة حوالى 35%.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التى تمكنها من تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم فى الاستجابة لشكواهم، لافتاً الي أن المبادرة تعد استكمالاً لتطوير منظومة الشكاوي وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة وقال أنه في إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن، تم التوجيه بقيام الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذري وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك.

ولفت اللواء محمود شعراوي الى أن فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى هي محافظات القاهرة و الجيزة والقليوبية و الإسكندرية لافتاً الى أن فرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى بذلتها فرق المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين مطالباً بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوي والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات المحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المبادرة كان لها دور هام وملموس فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنها منع الشيشة بالمقاهى ، كما تابعت ايضاً تنفيذ قرار المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات ، كما تلقت شكاوى المواطنين والابلاغ عن مخالفات البناء والتعدى على املاك الدولة والتحرك السريع اتجاه هذه الشكاوى في ظل جهود الحكومة لاسترداد اراضى الدولة .