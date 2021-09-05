رئيس الوزراء: ”جينيس” تتأهب لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة لصندوق تحيا مصر

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية تستعد لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة أحرزها صندوق تحيا مصر، تختص بكل من أكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية في العالم، وأكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية بواقع 4500 جهاز، وأكبر تبرع بالمواد الغذائية باجمالى مليون كرتونة لمساعدة أسرنا في ربوع مصر كلها".
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته باحتفالية أبواب الخير بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن صندوق تحيا مصر قدم نموذجا يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مصداقا لقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى".
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