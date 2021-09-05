/648771/شيكابالا-مع-الإعلامي-عمرو-أديب-جمهور-الأهلي-بيوصل-للناس-حاجة-عني-وأنا-مش-كده-ولاعبيتهم-عارفين-لو-الأندية-بتفوتلنا-كنا-كسبنا-42-دوري

حل اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالالاعب نادي الزمالك، ضيفا مع الاعلامي عمرو اديب في برنامجه حماية والمذاع على قناة ام بي سي مصر، تحدث خلالها عن تفاصيل مكسب الزمالك بالدوري، والمشاكل الأخيرة التي دارت بينه وبين رئيس اتحاد الكرة الكابتن احمد مجاهد.

محمود عبد الرازق شيكابلا في ضيافة عمرو اديب

وقال لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا أن هناك بعض الأهلوية من أسوان يقومون بالتقاط الصور معه حيث أن الأمور عادية ولا يوجد أي شحن، موضحا أن الاعلام بيوصل حاجات مغايرة للواقع".

دوت الخليج

وتابع شيكابالا خلال لقائه على برنامج حكاية المذاع على قناة mbc مصر والذي يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب، أن لم يقم أي شخص بإتيان حقي منذ 20 سنه بخصوص تجاوزات الأهلوية ضدي. وأضاف شيكابالا أن الاعلام يقوم بتوصيل صورة غير صحيحية عن المشهد، حيث أنه إحدى الماتشات مع الأهلي قام بتحية موسيمياني ودار بينهم نقاشـ ولكن لم يتم تصورير هذه المشاهد.

وتابع الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك،:" انا التجاوزات ضدي ما حصلتش قبل كده مع اي حد مستنكرا الاعمال التي تحدث من قبل الجماهير اللي بيروحوا المقابر وبيلبسو الكلاب التيشرت بتاعي حيث ان هذا امر غير مقبول".

واوضح أنه لم يتم اتخاذ موقف تجاه هذه الأمور، حيث انني سهل الاستفزاز في حقي فقط، وانا من عشرين سنة اللي بتوقف وبيتم اتخاذ القرارت ضدي “.

وأضاف شيكابالا ان ماتش الزمالك والاهلي في الامارات قام البعض بالسباب بطريقة غير مقبولة. واختتم :"انا هسكت لو الناس المسئولة عن الكورة جابت حقي غير كده لا”.

وقال لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا أنه بعد المشاكل التي جرت في ارضية الملعب مع احمد مجاهد، أحداث الشد والجذب، قام بالذهاب عن النادي قائلا:" تخيل انت رايح فرحك وتلاقي حد يبوظه".

أوضح شيكابالا كواليس خناقته مع أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلاً: “تحركنا من الفندق حتى وصلنا الاستاد ومعنا أهالي اللاعبين، فاتحاد الكرة لم يسمح بتدخل أهالي اللاعبين، ولذلك قمت بالخروج من الاستاد ووقفت لمدة ساعة ونصف في الشارع حتى يدخلوا الأهالي”.

واستكمل: “عندما تأخرت خارج المباراة خرجي لي أحمدج سيد زيزو وسيف الدين الجزيري حتى يدخولونني”.

وزاد: “لم يكن لديهم مبررات تسمح لهم بمنع الأهالي من دخول الاستاد”.

وأتم: “لم يسمح له بالدخول للاستاد بالرغم من عدم ذهابه إليه نهائيا، وحميد حداد خرج من المباراة لكي يدخل زوجته وهو بلبس المباراة”. وكشف شيكابالا عن السبب وراء وقفه في مباراة السوبر، حيث قال: “أحمد مجاهد أخبرني بأنه قام بتخفيف عقوبتي ووقفي 8 مبارايات فقط في أحداث مباراة السوبر بالإمارات بسبب سب الجماهير لي”.

وتابع: “الذين يسبونني يعرفون أنني من جمهور الزمالك قبل كوني لاعبا ولذلك يحاولون التقليل مني دائما”.

وقال لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا،:" أن الزمالك مظلوم بشكل كبير، وفي الاخر الجماهير المنافسة اللي بيقولو انهم مظلومين".

وتابع:" احنا مش هناخد الدوري تاني والكل هيدوس علينا".

ونوه:" ان بعد انتهاء الماتش تم وقفي ، ووقف اللاعب حازم إمام 4 ماتشات، لاسباب غير منطقية".

وكشف محمود عبدالرازق شيكابالا عن الخطط التي اتفقوا على تنفيذها عقب مباراة البنك الأهلي، احتفالا بالتتويج بالدوري الممتاز.

وأشار انه كان من المفترض أن نرتدي التيشرت الذي يحمل لوجو الشركة الراعية عند التتويج بدرع الدوري عقب مباراة البنك الأهلي، فخرجت حتى أجلب هذه التيشرتات ولكن الأمن لم يسمح لي”.

وتابع: “اتفقنا على حمل أيمن حفني لدرع الدوري، دون أن نخبره، حتى نقوم برسم الفرحة على وجه، لأنه كان من أسباب تتويجنا بالدوري”

وأضاف: “لماذا تم وقفي وأنا لم أقم بأي شيئ، ورئيس اتحاد الكرة اعترف بعدم سبي له، ولذلك أستغرب من سبب وقفي، وأخبرته بضرورة دخول لاعبي الزمالك للناشئين”.

واستكمل: “تواجد أثناء المباراة ناس غريبة لم نكن نعرفهم، فكان الأولى تواجد اللاعبين الناشئين وأهالي اللاعبين، لأن فرحة اللاعب الناشئ بصورة له مع الدرع تساوي الكثير”.

وزاد: “شعرت بأنه هناك خطأ في التنظيم فقلت لرئيس الاتحاد أنت السبب وراء ذلك لأنك من جماهير النادي الأهلي”.

وأتم: “الاحتفال بالنسبة لي كان بعد مباراة طلائع الجيش، ولكن الاحتفال بعد مباراة البنك الأهلي ليس احتفالا”.

وقال شيكابالا ان امنيته تتمثل في تدريب الزمالك، متطرقا إلى أن الازمة التي كانت بينه وبين ميدو، غير كبيرة، حيث ان العلاقة التي تجمعهم علاقة ودية وجميلة.

وأضاف :" نادر تشوف حد زمالكاوي ما بفيهمش في الكور:" لما تتكلم معاهم هيفهموك كورة:" وتابع:" الناس عارفة النادي اللمنافس أخد 42 دوري ازاي”.

وودخل محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى نوبة بكاء شديدة أثناء تشغيل أغنية "زملكاوى" وعقب سماعه تقرير عن حب جماهير الزمالك له.

وأضاف شيكابالا خلال حديثه مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، مساء السبت: "لدى أصدقاء كثيرون من الأهلى مثل محمد مجدى أفشة، وحسام غالى وعماد متعب وأبوتريكة، أصدقاء مقربين لى للغاية".

وتابع شيكابالا: "لم أشاهد مباريات النادى الأهلى، لا أتابع مبارياتهم بسبب حدوث أشياء غريبة لا أتحمل مشاهدتها، وكنت أحب رؤية عماد متعب وأبو تريكة فى الملعب".

وأضاف قائد الزمالك: "فى أحد مباريات الدورى، أثناء خروجنا من غرفة الملابس، رأيت أحد الأشخاص يقوم بتعويذة، على باب الغرفة، ويقوم برش المياه على البوابة، وهذا الأمر أحزننى بشدة، لأننا فى الزمالك لم نفعل ذلك أبدا، ولا ننظر لذلك، ونرد فى الملعب على أى شخص".