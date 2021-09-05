« ليلة الدماء والجثث على الأسفلت » .. تفاصيل مصرع وإصابة 46 شخصًا في حادث بطريق السويس

/648798/ليلة-الدماء-والجثث-على-الأسفلت----تفاصيل-مصرع-وإصابة-46-شخصا-في-حادث-بطريق-السويس

« دماء وجثث على طريق السويس، وسقوط 12 قتيلا واصابة 34 اخرون».. هذا هو ملخص مشاهد متعددة لحادث التصادم الذي وقع عند الكليو 109 بطريق السويس، عندما انقلب اتوبيس سياحي رقم «ع ف ج 769»، بطريق «السويس- القاهرة»، يستقله اكثر 60 مواطن بعد اصطدامه بالحاجز الخرساني.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث طريق السويس

وأتضح أن السيارة المنكوبة كانت قادمة من شرم الشيخ متجهة إلى القاهرة، وعبرت من وصلة الكيلو 109 وخرجت إلى طريق السويس القاهرة ووقع الحادث بعد نحو 2 كم، بحسب ما ذكرته بعض المصادر.

بداية الواقعة

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء محمد الألفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، أخطارًا من الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق إسعاف السويس، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالقرب من مدخل المحافظة «كمين 109» بطريق«السويس- القاهرة»، وعلى الفور تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مشتركة، لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

مديرية الصحة بالسويس

كانت أعلنت مديرية الصحة بالسويس حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى العام لعلاج المصابين، كما تم فتح غرف العمليات للحالات التي تحتاج تتدخل جراحى.

وقال مصدر أمنى، أن الأتوبيس، كان يقل قرابة 60 شخصًا، وكلهم أسر وعائلات كانوا عائدين من شرم الشيخ، وجميعهم من القاهرة.

أسماء المصابين

وقال مصدر طبى، إن المصابين جميعهم من القاهرة وهم:-

على أحمد على 7 سنوات، مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

حمزة كريم جمال الدين، 12 سنة، مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

دارية على حسن، 8 سنوات، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

عبدالله فهيم على، 16 سنة، مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

جنا على حسن، 8 سنوات، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

آلاء جابر محمد، 27 سنة، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

محمود محمد سيد، 32 سنة مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

إيمان خالد عيسى، 25 سنة

محمد خالد سعد، 8 سنوات، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

خالد محمد خالد، 5 سنوات، مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

سحر محمد محمود، 32 سنة، مصابة بجرح قطعى بالساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم

انتصار سعد حنفى، 39 سنة، مصابة كدمات متفرقة بالجسم وجروح سطحي

سوزان محمد عفيفى، 46 سنة، مصابة كدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر في الضلوع

هايدى أسامة صلاح 22 سنة، مصابة كدمات متفرقة بالجسم وجروح سطحي

أسامة صلاح عبدالرحمن، 55 سنة، مصابة كدمات متفرقة بالجسم وجروح سطحي

خديجة محمد الشيخى، 37 سنة، مصابة كدمات متفرقة بالجسم وجروح سطحي

ملك عمرو منصور 7 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات

على حسن عبدالباقى، 35 سنة، مصاب بكدمات وسحجات

محمد عبدالله صابر، 10 سنوات، مصاب كدمات متفرقة بالجسم وجروح سطحي

عبدالرحمن عبدالله صابر، 18 سنة، مصاب كدمات متفرقة بالجسم وجروح سطحي

سيف الدين عمر، 11 سنة، مصاب بكدمات وسحجات

الشيماء محمد، 44 سنة، مصاب بكدمات وسجات

إسلام عاطف حسن، 28 سنة، بتر بالذراع الأيمن

عمر منير حسن، 21 سنة، بتر بالذراع الأيسر

شروق ماهر 10 سنوات، كدمات وسحجات

دلال عثمان محمود، 78 سنة، مصابة بجروح في الوجه واشتباه كسر في الفقرات

غادة على حسن، 39 سنة، مصابة بكدمات وسحجات

معاذ أيمن عونى، 13 سنة، مصاب بكدمات وسحجات

أسماء محمد الرفاعى، 8 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات

عمر عصام الدين، 21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات

غنيم عبدالرحمن شريف، 22 سنة، مصاب بكدمات وسحجات

فايقة عزل الرجال حسن، 65 عامًا مصابة بكدمات وسحجات

حسن إسلام شحانة، سنة ونصف، مصاب بكدمات وسحجات.

مكان الحادث

وقع الحادث وقع بالقرب من الكيلومتر 109 في طريق السويس – القاهرة، وأرسل مدير مرفق إسعاف السويس، محمد طنطاوي، نحو 30 سيارة إسعاف إلى الموقع لنقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية إن سيارات الإسعاف نقلت 8 جثث من مكان الحادث، ليرتفع لاحقا عدد الضحايا إلى 12 بسبب خطورة حالات بعض المصابين.

وأضافت المصادر أنه تم حتى الآن تسجيل 34 جريحا، مضيفة أن القتلى والمصابين بينهم أطفال، وكانت الإصابات بين ارتجاج ونزيف وكسور وكدمات وسحجات.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بالسويس، إسماعيل الحفناوي، حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام، وتم استدعاء جميع الأطباء من أقسام العظام والجراحة والأشعة.

وانتقلت قيادات المحافظة إلى موقع مستشفى السويس العام للوقوف على عملية إسعاف المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم، فيما انتقلت القيادات الأمنية بالسويس لمكان الحادث للوقوف على أسباب الحادث وإزالة آثاره من الطريق.

وأرسل الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس نحو ٣٠ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفي العام لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية أن المصابين بينهم حالات خطيرة وحرجة وكانت الإصابات ما بين ارتجاج بالمخ ونزيف وكسور وكدمات وسحجات.

وأعلن الدكتور اسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حالة الطوارئ بمستشفي السويس العام، وتم استدعاء جميع الأطباء من أقسام العظام والجراحة والأشعة.