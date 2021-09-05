/648799/بعد-الأزمات-الاخيرة-كل-ما-تريد-ان-تعرفه-عن-عصام-عبد-الفتاح

عصام عبد الفتاح حكم كرة قدم دولي اعتزل التحكيم عام 2010 بعد بطولة الأمم الافريقيه 2010 ولد في يوم 30 ديسمبر سنة 1965 في محافظة بني سويف ويعمل طيار بالقوات الجوية المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أول مبارة دولية قام بإدارتها كانت عام 2003 بين المغرب وسيراليون، أدار أيضا مبارة كرة القدم بين منتخب أستراليا ومنتخب اليابان عام 2006.

بطولة أمم أفريقيا 2010

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختيار الدولي المصري عصام عبد الفتاح لإدارة مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 أنغولا والتي ستجمع بين كل من منتخب أنغولا مستضيف البطولة ومنتخب مالي في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتي تضم مالاوى والجزائر إلى جانب منتخب أنغولا ومنتخب مالي.

وتحدث عصام عبد الفتاح، عن التصريحات التي تداولها الفترة الأخيرة، حيث اكد أنه لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية حول الدوري المصري في الأيام الماضية، ولم يتحدث عن أخطاء الحكام في الدوري المصري.

واكد أن التصريحات المنسوبة له، غير صحيحة على الإطلاق، والمؤتمر الذي عقد وتحدثت خلاله، كان خاص بالحكام فقط، ولم يتواجد به أي إعلامي.

الزمالك يتوج بالدوري

وكان الزمالك قد حسم الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء الماضي، في الجولة 33 بهدفين نظيفين، قبل أن يختتم مشوار البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام البنك الأهلي، على ملعب بتروسبورت وحصد لقب البطولة برصيد 80 نقطة من 34 مباراة.

قرارات اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي، توقيع عقوبة على شيكابالا، وذلك بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.

وشارك زيزو في 33 مباراة من إجمالي 34 مباراة بـ 2677 دقيقة.. حيث شارك في 30 لقاء بشكل أساسي و3 مباريات كبديل وأحرز 9 أهداف أمام فرق الاتحاد والبنك الأهلي والمصري وأسوان (هدفين) والمقاصة والمحلة وسيراميكا والإنتاج الحربي.

طارق حامد

بينما شارك طارق حامد في 32 مباراة من إجمالي 34 لقاء بـ 2704 دقائق.. حيث شارك في 30 مباراة أساسيا ومباراتين بديلا ولم يحرز سوى هدف وحيد أمام سموحة.