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تشهد تصفيات كأس العالم بأوروبا العديد من المواجهات القوية والصعبة لتحديد المتأهلين لمونديال قطر 2022، ويرصد دوت الخليج تفاصيل المواجهات التي تعد أبرزها مباراة سويسرا أمام إيطاليا في لقاء يجمع الفريقين ضمن المنافسات التأهيلية للمونديال.

تصفيات كاس العالم اوروبا.. أبرز المواجهات والفرق المرشحة للتأهل ويحرص دوت الخليج على إستعراض جدول منافسات التصفيات المؤهلة للمونديال من القارة العجوز لعل أبرزها مباراة روسيا البيضاء أمام ويلز بجانب مواجهة التشيك وبلجيكا والتي تنطلق في تمام التاسعة الإ ربع. مواعيد مباريات تصفيات أوروبا روسيا البيضاء في مواجهة أمام ويلز الساعة 3 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium أيسلندا مقدونيا في مواجهة أمام الشمالية الساعة 6 مساء عبرقنوات beIN Sports 2 HD Premium. بلغاريا في مواجهة أمام ليتوانيا في تمام الساعة 6 مساء ألبانيا في مواجهة أمام منتخب المجر في تمام الساعة 6 مساء إنجلترا في مواجهة أمام أندورا فب تمام الساعة 6 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium كوسوفو في مواجهة أمام اليونان في تمام الساعة 8:45 مساء عبر قنوات beIN Sports HD 2 English مواجهات تصفيات أوروبا لكأس العالم إسبانيا في مواجهة أمام جورجيا في تمام الساعة 8:45 مساء عبرقنوات beIN Sports HD Xtra 2 ألمانيا في مواجهة أمام أرمينيا في تمام الساعة 8:45 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium تقام مباراة رومانيا في مواجهة أمام منتخب ليشتنشتاين في تمام الساعة 8:45 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium تقام مباراة سويسرا في مواجهة أمام إيطاليا الساعة 8:45 مساء beIN Sports 1 HD Premium تقام مباراة سان مارينو في مواجهة أمام بولندا الساعة 8:45 مساء beIN Sports 3 HD Premium بلجيكا في مواجهة أمام التشيك الساعة 8:45 مساء beIN Sports 3 HD Premium مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا على جانب أخر تقام مباراة روندا أمام نظيرة كينيا في تمام الساعة 3 مساء تقام مباراة توجو أمام نظيرة ناميبيا في تمام الساعة 6 مساء الجابون أمام منتخب مصر في تمام الساعة 9 مساء

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