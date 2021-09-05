/648801/الإعلامية-أسماء-مصطفى-مليش-نفس-احتفل-بعيد-ميلادي-بسبب-معاناتي-مع-السرطان

أعربت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى عن عدم رغبتها في الاحتفال بعيد ميلادها بسبب ما تمر به من معاناة مع مرض السرطان، لكن سرعان ما تحول هذا الشعور إلى النقيض الآخر بعد أن تلقت العديد من الرسائل والمعايادات لتهنئتها بعيد ميلادها، والتي كانت لها أثر إيجابي على حالتها النفسية.

دوت الخليج يرصد طبيعة احتفال الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعيد ميلادها بعد إصابتها بمرض السرطان.

أسماء مصطفى تشكر مهنئيها بعيد ميلادها

وكتبت أسماء مصطفى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "أنا بجد مهما قولت مش عارفة أشكركم إزاي لكل الناس الحلوة الجميلة اللي حواليه أنا فعليا كنت مليش نفس حتى أفتكر عيد ميلادي ولا كنت حتى قادرة أبتسم بسبب المعاناة اللي أنا فيها ربنا يكفيكم شرها".

وتابعت:" بس لما شفت الرسايل الجميلة والمعايدات والدعوات لاقتني فرحت أقوى وحسيت بأعمة الحب وجبر الخاطر حقيقى اسعدتوني وهونتوا عليه الوقت اللي بمر بيه شكرا لكل اللي افتكرني وبعتلي وأهتم وطبعا دعواتكم ربنا يتقبلها اللي بتكون أكثر حاجة محتاجة ليها وأعذروني لتقصيري في الرد والله غصب عنى ربنا يكفيكم شر المرض اللعين وكل الأمراض ويشفى كل مريض ويفرحكم زى ما فرحتوني".

وسبق وأن جهت الإعلامية أسماء مصطفى نصيحة لمتابعيها من واقع تجربتها مع مرض السرطان، داعية إياهم بضرورة التوجه لطبيب والخضوع لفحص عند الشعور بأي ألم جسدي دون اللجوء للمسكنات التي كانت سبب في ازدياد حالتها سوء.

أسماء مصطفى توجه نصيحة لمتابعيها

وأعادت أسماء نشر بوست يتضمن قصة شاب توفى بسبب تحمله الألم وكتمانه عن أهله وعلقت عليه قائلة: "أنا بكتب الكلام ده علشان عارفة إن فى ناس كتير بحبهم واتمنى نصيحتى توصل للكل.. بالمناسبة أنا كنت زى الشاب ده الله يرحمه مبشتكيش كتير كنت طول الوقت باجى على نفسى ابتلاءات فى حياتى خلتنى آخر حاجة أفكر فيها ادخل مستشفى أو اعمل أى فحص، كنت بتعامل مع المسكنات زى البنبون والمسليات اتعب اخد مسكن واكمل".

وتابعت: "مكنتش أحب احسس اللى حواليه بتعبى واخدها طول وعرض لحد ما اكتشفت إن السرطان بياكل فى معدتى، وحتى بعدها كنت بدور على علاج ميخليش أعراض تظهر عليه علشان اخبى على عيلتى واكمل شغلى وموجعش قلب حد لحد ما المرض غلبنى".

وأضافت أسماء مصطفى: «نصيحة لوجه الله لم تتعبوا قولوا روحوا اكشفوا واطمنوا على نفسكم، بلاش العادة السيئ اى دوا من الصيدلية ومسكنات ونكمل ارجوكم بلاش، صبرى على الألم وانى كنت باخد على حاجة على نفسى وأعصابى خلانى مروحتش اكشف غير لما لاقيت نفسى فعليا بقع ولو كان المسكن يومها جاب نتيجة أكيد مكنتش هروح المستشفى من رحمة ربنا إن الالم كان أكبر من احتمالى ودلوقتى بتمنى يوم واحد بس بدون ألم.. طولت عليكم أرجوكم خلوا بالكم من صحتكم".

أسماء مصطفى تعلن إصابتها بالسرطان

وسبق وأن أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج هذا الصباح، على قناة إكسترا نيوز، عن أسباب اختفائها خلال الفترة الماضية.

وقالت أسماء مصطفى في منشور لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو أكتب أقول إيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص».

وتابعت الإعلامية أسماء مصطفى: «أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بإيدين ربنا وحده وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة إنه بيغير القدر.. أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول.. رجاء تاني محدش يضايق فضلا الدعاء».​