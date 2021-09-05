ماذا قدم منتخب هولندا أمام الجبل الأسود.. تفاصيل

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حقق المنتخب الهولندي الفوز على نظيرة منتخب الجبل الأسود بنتيجة 4-0، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس السبت ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وبرصد تحيا مصر التفاصيل:

وجاء تشكيل منتخب هولندا

في حراسة المرمى: بيلو

في خط الدفاع: دومفريس، دي فري، دي ليخت، مالاسيا

في خط الوسط: فينالدوم، دي يونج، كلاسين

خط الهجوم: بيرجويس، ديباي، جاكبو.

تأسس الاتحاد الهولندي لكرة القدم في العام 1889، وانضم إلى الفيفا في العام 1904.

احتل المنتخب الهولندي المكانة العريقة في عالم كرة القدم منذ السبعينات، بعدما اشتهر بطريقة لعبه الفريدة والتي أطلق عليها الكرة الشاملة.

كانت أول مباراة دولية لهولندا في عام 1905 وفازت فيها على بلجيكا 4 - 1، بينما أكبر فوز لها كان في عام 2011 على سان مارينو 11 - 0، وأقسى خسارة في عام 1907 على يد إنجلترا 2 - 12.

حلت هولندا بالمرتبة الثانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 3 نسخ مختلفة وهي 1974، 1978 و 2010، واحتلت المركز الثالث عام 2014، بينما حلت بالمركز الرابع في عام 1998، مما يجعلها حتى الآن أفضل منتخب مصنف ذا سجل حافل لم يفز بكأس العالم ولو لمرة واحدة، بينما فازت هولندا بنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 1988.

تعد هذه المرة الثالثة التي يتولى فيها لويس فان خال تدريب منتخب هولندا، حيث بدأ ولايته الأولى في عام 2000 وامتدت حتى 2022، وفشل في تلك الفترة في قيادة "الطواحين" إلى بطولة كأس العالم كوريا الجنوبية واليابان.

وعاد فان خال من جديد إلى تدريب منتخب هولندا في أغسطس 2012، واستمر في قيادة "الطواحين" في بطولة كأس العالم 2014، والتي حقق فيها المركز الثالث، لينهي مشواره بعد المونديال مباشرة لينتقل إلى تدريب مانشستر يونايتد.

وفي المجمل، قاد لويس فان خال منتخب هولندا في 34 مباراة خلال ولايتيه، وتمكن من الفوز في 37 مباراة وتعادل في 11 مناسبة وخسر خمس مباريات فقط.