اليوم.. نشاط للرياح على القاهرة وسحب على السواحل الشمالية والدلتا

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط، اليوم الأحد، رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والدلتا لكن ليس لها تاثير. وتظهر التكونات المحلية من السحب المنخفضة والمتوسطة على وسط وجنوب الصعيد ووسط وجنوب البحر الاحمر. وعن فرص سقوط الأمطار تسقط متفاوتة الشدة على مثلث حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وقد تمدد لمناطق اخرى وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة الإسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة قنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة

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