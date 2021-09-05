معلومات مهمة عن محور الفريق إبراهيم العرابى على الراديو 9090

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وقال صابر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إن من أهم المحاور المتواجدة شرق القاهرة محور الفريق إبراهيم العرابى، حيث يمتد بطول 13 كليومترا، وعرض 50 مترا فى اتجاهين، مشيرا إلى أن كل اتجاه يتكون من 3 حارات مرورية ويهدف لربط جسر السويس بطريق القاهرة بلبيس.
وأضاف أن المحور ينتهى من خلف حديقة بدر تحديدا، ويخلق تقاطعا حرا يضم إنشاء 6 كبارى و3 أنفاق، من أهمها نفق منطقة بيرتى بطار وشارع أسبيكو والجبل الأصفر الذى يريط مدينة الخانكة.
كما تم إنشاء كوبرى جمال عبد الناصر وكوبرى تقاطع شارع مصطفى كامل وكوبرى ترعة طوارئ وإنشاء كوبرى تقاطع طريق القاهرة بلبيس الصحراوى، بطول 134 متر وعرض 10 أمتار، حيث يتكون من 3 حارات مرورية، مع إنشاء كوبرى دوران للخلف بطريق القاهرة بلبيس الصحراوى بطول 74 مترا، وعرض 10 أمتار يتكون من حارتين.
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