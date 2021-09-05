إنفوجراف- الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أوراق الإعفاء من المصروفات الدراسية.

وأعلنت الوزارة الفئات المستحقة للإعفاء من المصروفات وهم؛ الطلاب الأيتام، وأبناء مستفيدى معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، وأبناء العاملين بالتربية والتعليم لأبناء المطلقات والمعيلات.

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