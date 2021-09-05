عاجل.. السيسى: صندوق تحيا مصر تحت مسؤوليتى.. اطمئنوا على فلوسكم

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس خلال احتفالية تدشين "أبواب الخير"، والتى نظمها صندوق تحيا مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة، أنه لابد أن تتكاتف جميع المؤسسات حتى يتغير الناس، وثقافتهم للأفضل. واستطرد السيسى: "بقول للمصريين الصندوق دا تحت المسؤولية المباشرة لى.. يعنى الجنيه مبيطلعش كده، لازم أصدق علشان تطلع الفلوس.. اطمئنوا أموالكم بين أياد أمينة.. يتم إنفاقها بتخطيط".

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