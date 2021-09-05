وزير الرياضة يسلم دراجات المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك.. صحتك» غدا

جدة - نرمين السيد - يسلم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالمركز الاوليمبى بالمعادى، غدا الإثنين، دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة" دراجتك.. صحتك" للحاجزين من موقع الوزارة، وأبناء الشهداء بحضور اللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم دراجات ضمن المبادرة ".





ويتحمل صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم نسبة 50% من الدراجات المدعمة من قبل وزارة الشباب والرياضة والمستفيدين 50%.

وتتضمن خطة تسليم الدراجات للحاجزين من محافظتى القاهرة والجيزة "بدون شحن غدا بواقع 100 فرد يوميا، على أن يتم ارسال رسالة نصية بميعاد الاستلام لكل شخص، وبالنسبة للحاجزين من محافظتى القاهرة والجيزة " متضمن سعر الشحن وسيتم تسليمهم من فروع الشركة المنتشرة بالمحافظاتين، والحاجزين من باقى محافظات الجمهورية يتم تسليمهم من خلال مديريات الشباب والرياضة وبالتنسبق مع شركة الشحن.

يشار إلى أنه سبق وأن تم طرح الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك صحتك" باجمالى 3200 دراجة بواقع "2000 دراجة جبلى، 600 دراجة هجين، 400 دراجة للفتيات، 200 دراجة كهربائية".

وأوضح وزير الرياضة، أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات من خلال تقديم 4 انواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة 30 % على الاقل.

ويصل سعر الدراجة الجبلى 1909 جنيه والهجين 2331، ودراجة الفتيات 1978 جنيه والدراجة الكهربائية 12000 جنيه، ويضاف مبلغ 89 جنيه فى حالة رغبة العميل فى شحن الدراجات "الجبلى، الهجين، الفتيات" بجميع محافظات الجمهورية، ومبلغ 250 جنيه فى حالة رغبة العميل فى شحن الدراجة الكهربائية.

وقال وزير الرياضة إنه تم إضافة الدراجة الخاصة بالفتيات بالدفعة الثالثة وذلك نظرا لإقبال الفتيات والسيدات على إقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة.

وأوضح أنه تم اضافة عدد من الدراجات الكهربائية التى تساعد الراكب على قطع مسافات كبيرة بالدراجة تصل إلى 50 كم وبسرعة تصل الى 30كم فى الساعة من خلال الاعتماد على البطارية والمحرك، " ويقدم بنك مصر تسهيلات فى السداد للراغبين فى شراء الدراجة.