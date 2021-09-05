فيديو .. السيسى: ربنا يكفى العالم كله شر كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حديثه فى احتفالية تدشين حملة "أبواب الخير"، التى نظمها صندوق تحيا مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر استطاعت أن تتخطى الموجات الأولى، والثانية، والثالثة، من كورونا بفضل من الله، متابعًا: "من فضلك ننتبه أكتر للإجراءات الاحترازية، من فضلكم تجاوبوا معنا".

وتابع الرئيس السيسى: "أنا كمسؤول عن الناس فى مصر مليش غير ربنا، وكفى به، ربنا يكفينا شر كورونا، ويكفى العالم كله شرها".

واختتم السيسى حديثه بدعاء: "اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، أعلم أن الله على كل شىء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربى على صراط مستقيم".