عيشوا بالسلام.. شعار مهرجان الكرازة لعام 2022

جدة - نرمين السيد - اجتمعت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية، بمقر أسقفية الشباب بدير الملاك البحرى، بحضور الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، ولفيف من الآباء الكهنة من مختلف الإيبارشيات والأحياء، ومجموعة من الخدام والخادمات.





وتضمن الاجتماع عرض فيلم يحوى مجموعة من فيديوهات وصور لفعاليات المهرجان داخل الإيبارشيات والأحياء، رغم القيود التى فرضتها ظروف تفشى فيرس كورونا المستجد. ودارت المناقشات حول محتوى المهرجان للعام المقبل 2022 وتم الاستقرار على أن يكون شعار مهرجان الكرازة المرقسية للعام المقبل 2022 هو "عِيشُوا بِالسَّلاَمِ". ويجرى حاليًا التجهيز والإعداد للإعلان عن مسابقة تأليف كلمات الشعار وأخرى للتلحين. حيث بدأت اللجان التحضيرية أولى اجتماعاتها للتحضير وللبدء فى وضع مناهج المهرجان الجديد.

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