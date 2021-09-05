نص كلمة رئيس الوزراء فى احتفالية صندوق تحيا مصر «أبواب الخير»

جدة - نرمين السيد - واستهل مدبولى كلمته قائلا: "نجتمع اليوم فى رحاب "اليوم العالمى للعمل الخيرى"، الذى قررت هيئة الأمم المتحدة عام 2012 أن يكون عيدا سنويا يذكرنا بالدور الحيوى لأعمالنا الخيرية، لدعم أهالينا فى ربوع مصر كلها، ومساندة أولئك الذين هم فى أمس الحاجة إلينا، بدون قيد أو شرط أو تمييز من أى نوع، فالعمل الخيرى هو الوجه الحقيقى للإنسانية".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هيئة الأمم المتحدة وضعت هذا التاريخ، وحفرته ضمن أجندة الأحداث والمناسبات الدولية، لتأصيل الوعى بأهمية الأعمال الخيرية واستدامتها، والتى تستقى روافدها من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية جنبا إلى جنب مع حس المواطنة النشطة والفعالة، الذى يجعل المصريين جميعا ينتفضون لمؤازرة المحتاجين والتضامن معهم.

وأضاف مدبولى: لا شك فى أن أعمالنا الخيرية تسهم فى القضاء على الفقر بجميع صوره وأشكاله، والذى يعد جوهر التحديات التى تهدد أمن الإنسانية وسلامتها، حيث يحرم البشر جميعا من أبسط حقوقهم المتمثلة فى الغذاء والمسكن والتعليم والرعاية الصحية، كما يولد مجتمعا قليل الإبداع والإنتاج والتطور، فكلما كان المجتمع يعانى فقرا، قلت الابتكارات والنشاطات التى تسهم فى نهوضه، وذلك يعود إلى عدم توافر القدرات المطلوبة فى الفقير، ولا يقتصر أثر آفة الفقر على إبداع المجتمعات، بل إنه يؤثر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية أيضا، وذلك الأثر كاف لتدمير مجتمعات بأكملها، وتهديد استقرارها ونجاحها من خلال انتشار الأمراض والأوبئة، وزيادة أعداد الوفيات، وليس أدل على أهمية تحدى الفقر من أن هيئة الأمم المتحدة تستخدم مؤشراته لقياس مجمل التقدم المحرز للأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العمل الخيرى يهدف إلى تحقيق الخير، ونشر التكافل والتضامن الاجتماعى؛ مما يؤدى إلى المحافظة على تعزيز دور القيم الدينية والأخلاق الحميدة فى النهوض بالمجتمعات، وذلك من خلال ما تقدمه المنظمات والمؤسسات التطوعية من برامج ثقافية وخدمية لإصلاح ومعالجة مشكلات الأسرة والمجتمع.

وأكد أن جذور العمل الخيرى الرسمى تمتد فى مصر أرض السلام منذ مئات الأعوام، حيث شهد القرن الثامن عشر تأسيس أول جمعية خيرية على يد مجموعة من الجالية اليونانية بمحافظة الإسكندرية، وبعدها تأسست أول جمعية خيرية مصرية بسواعد وطنية عام 1870 ميلادية، لتحسين جودة حياة قاطنى المناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف مدبولى أنه على مدار هذه الفترة الزمنية، أضاء ربوع مصر كيانات وطنية شامخة تمارس العمل الخيرى، وقودها تبرعات المصريين وسواعدهم، ومنها "صندوق تحيا مصر"، الذى تأسس عام 2014 لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية قومية، تعالج قضايا اجتماعية حرجة، تؤرق حياة فئات كثيرة من جموع المصريين.

وأوضح رئيس الوزراء أن "صندوق تحيا مصر " يتبنى 6 برامج رئيسية لإنجاز هذه المهمة الإنسانية، تتمثل أولا فى برنامج الرعاية الصحية ومن مبادراته علاج مرضى الضمور العضلى من الأطفال، ثم ثانيا برنامج التنمية العمرانية، الذى يشارك فى تطوير المناطق العشوائية، وإنشاء مدن بديلة لقاطنيها، مثل بشائر الخير بالإسكندرية، ومنطقة الأسمرات بالقاهرة، بينما يختص البرنامج الثالث بالدعم الاجتماعى، ومن مبادراته حماية الأطفال بلا مأوى، ومصر بلا غارمين.

ولفت مدبولى إلى أن البرامج الرئيسية للصندوق تتضمن البرنامج الرابع وهو برنامج الكوارث والأزمات، الذى يتيح التدخل السريع والمشاركة الفعالة، عندما يواجه المواطنين كوارث أو أزمات غير متوقعة، ثم خامسا برنامج التعليم، حيث يدعم "صندوق تحيا مصر" جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وأخيرا يتعلق البرنامج السادس بالتمكين الاقتصادى الذى يوفر فرص عمل للشباب، ويدعم المرأة المعيلة، ويؤسس محال تجارية لرواد الأعمال.

وأكد رئيس الوزراء أنه تضافرت على مر السنوات السبع لعمل صندوق تحيا مصر، منظومة عمل دؤوبة، وتبرعات المصريين، وجهد المتطوعين، لتحقيق إنجازات غير مسبوقة، أصبحت فخرا للعمل الخيرى على المستويين الوطنى والدولى، لافتا إلى أن "موسوعة جينيس للأرقام القياسية" العالمية أصبحت تضم الآن رقمين قياسيين أنجزهما صندوق تحيا مصر، بعد نجاحه فى تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن، وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية على مستوى العالم، وهو الإنجاز الكبير الذى تحقق بشراكة مع 22 مؤسسة مجتمع مدنى كبرى، وأكثر من 500 جمعية قاعدية منتشرة فى قرى ونجوع الجمهورية.

وأشار مدبولى إلى أن موسوعة "جينيس للأرقام القياسية" العالمية تتأهب لاستقبال ثلاثة أرقام قياسية جديدة أحرزها "صندوق تحيا مصر"، هى أكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية على مستوى العالم، بما فى ذلك أجهزة الغسيل الكلوى، وحاضنات الأطفال، وأجهزة التنفس الصناعى، وكذلك أكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية بواقع 4500 جهاز، وأخيرا أكبر تبرع بالمواد الغذائية، بإجمالى مليون كرتونة موجهة لمساعدة الأسر فى ربوع مصر.

وأكد أن "صندوق تحيا مصر" قدم نموذجا يحتذى فى التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، لرعاية الأسر المستحقة، وفى أصعب وأدق الأوقات التى يمر بها العالم الآن، حيث أزمة "كورونا" وما فرضته على العالم من تكافل وتضافر للجهود، فقد أسهمت هذه الشراكات المؤسسية فى مساعدة مليون أسرة مستحقة، يعيشون فى جميع قرى ونجوع الجمهورية.

وأكمل: "بعد كل ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، نشهد اليوم إطلالة جديدة للعمل الخيرى تدشنها هذه الاحتفالية التى أطلقنا عليها مسمى "أبواب الخير"، أبواب نفتحها معا لإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لتصل محتوياتها إلى نحو 5 ملايين مواطن مستحق، بتكلفة تقدر بنحو 650 مليون جنيه مصرى، بالتعاون بين صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة الصحة، هذا بالإضافة إلى 18مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى".

وأضاف رئيس الوزراء: "إلى جانب قافلة المساعدات الانسانية التى يتم اطلاقها اليوم، فإننا نفتح أبواب خير أخرى للحب والرحمة والرعاية والتراحم وإنكار الذات، وغيرها من المشاعر والأحاسيس النبيلة الخيرة، التى نمنحها لأشخاص قريبين منا، إعمالا لمقولة أن "العمل الخيرى يبدأ من البيت"، لنتخطى بعد ذلك عتبات بيوتنا لمساعدة الآخرين خارجها.

وتابع: "لضمان استدامة روافد العمل الخيرى، علينا مواجهة تحديين رئيسين على الأقل، يتمثل الأول فى ترسيخ العمل الخيرى فى قلوب وعقول أجيال المستقبل، نحن بحاجة إلى تعليم وتدريب أولادنا كيف يكونون خيرين، بأن نكون القدوة الحسنة لهم".

وقال مدبولى: "نحن أيضا بحاجة إلى تدريب أطفالنا وشبابنا فى البيوت والمدارس على مهارة التعاطف مع الآخرين، بإعتبارها جوهر العمل الخيرى ومحركه الرئيس، وأن نشركهم فيما نقوم به من أعمال خيرية، ونعبر لهم عما نشعر به من سكينة وراحة بال بعدها، ونذكرهم ونذكر معهم أن "صنائع المعروف تقى مصارع السوء"، علينا كذلك أن نقص عليهم التأثير الإيجابى لأعمالنا الخيرية على المستفيدين منها، وعلى نسيجنا المجتمعى ككل".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التوسع فى العمل الخيرى يضيف تحديا آخر، حيث أصبح لزاما علينا استقطاب المزيد من المتطوعين، واستهداف جميع الأفراد والأسر التى تحتاج إلى دعم حتى لا نترك أحدا خلف الركب، مع العمل على تمكينهم اقتصاديا ليتحولوا بعد فترة من متلقين للعمل الخيرى إلى مشاركين فيه.

وقال مدبولى: "ليس هناك شيء يطلق العظمة الكامنة بداخلنا مثل الرغبة فى مساعدة الآخرين وخدمتهم، وإن المتتبع لتاريخنا يعلم يقينا، أن المصريين جميعا كانوا دوما فى طليعة الأخيار، ولن ينقطع الخير منهم أبدا، فالخير هم، ولهم دوام الخيرية، وأن الخير باق فيهم ما دامت السماوات والأرض، يعلمون أن خدمة الآخر تجردهم من الأنانية وتبعاتها، كما يدركون جيدا أن الطريق المفروشة بالورد، لا تقود إلى المجد".

وأكد: "المصريون أيها السادة كالمطر يحيى الأرض بعد موتها، دأبهم النفع، ليس فى قاموس مصطلحاتهم الشر إلا إذا بدئ به وانتقص من حقهم".

وفى ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: "ليس هناك كلمات تقال بعد قول رسولنا الكريم صلى ‏الله عليه وآله وسلم: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما، ستره الله فى الدنيا والآخرة، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه".