إنفوجراف.. السيسى يدعو لتطوير العمل الإنسانى فى مصر

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز رسائل الرئيس خلال الاحتفالية. وقال الرئيس، خلال مداخلته فى احتفالية "أبواب الخير" التى ينظمها صندوق تحيا مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، "نجحنا فى الفترة الماضية فى العديد من القطاعات، منها توفير السكن اللائق ودعم الغارمات بمساهمة من صندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى مبادرة أطفال بلا مأوى، لكننا لا نزال نطمح لتحقيق مزيد من الخير".

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