نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بتنظيم المواطنين المترددين على أحد السجلات المدنية لإنهاء إجراءاتهم، وما تضمنه ذلك من الإدعاء بأن ذلك الشخص يقوم بممارسة الوساطة والسمسرة داخل السجل، مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة.
وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه بالفيديو (مهندس معمارى حر ، مقيم بالقاهرة ) وأنه كان متواجد داخل مقر السجل لإستخراج الأوراق لنجلته وأنه تطوع من تلقاء نفسه لتنظيم المواطنين داخل السجل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر أمني ينفي وجود سماسرة أمام السجل المدني لتنظيم دخول المواطنين لإنهاء إجراءاتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.