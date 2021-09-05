سيف زاهر: "كلنا فى ضهر منتخب مصر كجمهور أهلي وزمالك وفرصة رائعة لنبذ التعصب"

طالب سيف زاهر الإعلامى بقناة أون تايم سبورتس الجمهور المصرى بجميع انتماءاته، سواء الأهلى أو الزمالك، بالتكاتف حول منتخب مصر أمام الجابون فى لقاء الليلة بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية.

وأشار سيف زاهر، خلال برنامجه ملعب أون، إلى أن هذه فرصة لتكاتف إدارات الأندية أيضا من أجل نبذ التعصب خلال المرحلة المقبلة من أجل مصلحة منتخب مصر.

يدخل منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، مواجهة قوية عندما يلتقى مع منتخب الجابون على ملعب فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وافتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شىء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022 ، سجل محمد مجدي "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

الفوز رفع رصيد مصر إلى ثلاث نقاط فى المركز الثانى خلف ليبيا المتصدرة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الجابون عند لا شيء من النقاط فى المركز الأخير.

ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجابون مكونا من:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى وأحمد توفيق ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة ومحمد صلاح فى الوسط، ومحمد شريف فى الهجوم.