عبد الهادي القصبي : صندوق دوت الخليج ساهم في العمل المجتمعي وأحدث تغير في خدمات المقدمة للأسر الأولي بالرعاية 

/648807/عبد-الهادي--القصبي--صندوق-تحيا-مصر-ساهم-في-العمل-المجتمعي-وأحدث-تغير-في-خدمات-المقدمة-للأسر-الأولي-بالرعاية

قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن صندوق دوت الخليج منذ إنشائه يقوم بتنفيذ تمويل مشروعات تنموية قومية هدفها وضع حلول قوية وعاجلة للقضايا الاجتماعية مشيرا إلي ان الصندوق ساهم في العمل المجتمعي بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لاحداث تغير في خدمات للأسر الأولي بالرعاية .

صندوق دوت الخليج

وأكد رئيس تضامن النواب النائب عبد الهادي القصبي،رئيس تضامن النواب، في تصريحات خاصة لتحيا مصر أن الصندوق قدم حزم متكاملة من المشروعات والمبادرات للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن تقديم تمويل مشروعات الشباب والمرأة المعيلة.

وأضاف أن الصندوق تبني العديد من المبادرات المجتمعية والصحية مثل علاج فيروس سي و مبادرة أطفال بلا مأوى ومبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات مؤكدا علي أن صندوق دوت الخليج نجح في لعب دور هام مع أجهزة الدولة والحكومة لرفع المعاناة علي المواطنين .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال تفقده أكبر قافلة انسانية لدعم مليون أسرة ، أن المجتمع المصري مقدر لجهد ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص فى اطلاق المبادرات من خلال صندوق دوت الخليج، لافتا إلى أن الصندوق يعد وسيلة اضافية لقدرة الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لمواجهة التحديات فى المجتمع وتخفيف العبء عن المواطنين.

جاء هذا خلال تفقد الرئيس السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير"