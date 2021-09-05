محمود عصام : مبادرات صندوق دوت الخليج هدفها توفير حياة كريمة للإنسان المصري

/648809/محمود-عصام--مبادرات-صندوق-تحيا-مصر-هدفها-توفير-حياة-كريمة-للإنسان-المصري

قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أن صندوق دوت الخليج يعتبر من اهم المبادرات، التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي احدث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

صندوق دوت الخليج

وقال عضو مجلس النواب محمود عصام في تصريحات خاصة لتحيا مصر أننا لاحظنا من خلال صندوق دوت الخليج بطفرة من المشاركات الفعالة في الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية ودعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات مشيرا إلي أن صندوق دوت الخليج منذ إنشائه أصبح كيانا يبادر وينفذ مشروعات ومبادرات هدفها دائما هو حياة كريمة للإنسان المصري.

ابواب الخير

وأكد عصام علي أن صندوق دوت الخليج يعتبر يمارس مهامه في أصعب وأدق الظروف التي مرت بيها مصر خلال الفترة الماضية، ولعب دورا بارزا في مواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها والتي استطاع الصندوق في ظل هذه الظروف أن يفعل برامج مواجهة الكوارث والأزمات للتخفيف من حدة تداعيات هذه الجائحة فضلا عن تنفيذ مشروعاته في مجال الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، وتبني تقديم الدعم للعمالة الغير منتظمة، وساهم في التنمية العمرانية والتمكين الاقتصادي وغيرة من المشروعات والمشاركات الخدمية التي تحسن من حودة حياة ملايين المصريين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال تفقده أكبر قافلة انسانية لدعم مليون أسرة ، أن المجتمع المصري مقدر لجهد ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص فى اطلاق المبادرات من خلال صندوق دوت الخليج، لافتا إلى أن الصندوق يعد وسيلة اضافية لقدرة الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لمواجهة التحديات فى المجتمع وتخفيف العبء عن المواطنين. جاء هذا خلال تفقد الرئيس السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير