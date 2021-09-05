/648811/تاريخ-مواجهات--البرازيل-والأرجنتين--قبل-مواجهة-الليلة

يدخل منتخب البرازيل مباراته اليوم الاحد، أمام نظيره الأرجنتيني في سوبر كلاسيكو جديد يجمع بين قطبي أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الجدير بالذكر ان آخر مواجهة بين المنتخبين هي نهائي كوبا أمريكا 2021 بالبرازيل، وحينها نجحت الأرجنتين بالظفر باللقب بالفوز بهدف نظيف.

في التصفيات، يحتل منتخب البرازيل الصدارة برصيد 21 نقطة وتضمن الصعود بنسبة كبيرة للمونديال المقام في قطر، وكللت انتصاراتها بفوز هام على تشيلي بهدف نظيف.

وحقق المنتخب البرازيلي الاولمبي الفوز على مصر بهدف نظيف في ربع نهائي منافسات كرة القدم، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

والتقى الفريقان طوال تاريخهما في 5 نهائيات كلها في كوبا أمريكا، وتتويج البرازيل بـثلاثة ألقاب مقابل لقبين للأرجنتين.

وكانت أول النهائيات التي جمعت الفريقين في عام 1937، وعرفت انتصار الأرجنتين بهدفين لواحد، فيما توجت البرازيل في كل من النهائيات الثلاثة التالية أعوام 2004، 2005، 2007، قبل أن تكسر الأرجنتين هذه الهيمنة في عام 2020، بانتصار بهدف نظيف وقعه أنخيل دي ماريا، منح المنتخب أول ألقابه بعد جفاف دام 21 عاماً، وكسر النحس الذي لازم جيل ليونيل ميسي في النهائيات بخسارتهم نهائي كأس العالم في البرازيل، وكوبا أمريكا مرتين ضد تشيلي.

أكبر فارق أهداف في تاريخ مواجهات الفريقين

أكبر فارق أهداف في تاريخ مواجهات الفريقين حققه المنتخب الأرجنتيني عندما فاز على البرازيل 6ـ 1 في مباراة ودية أجريت في عام 1940.

كما تمكنت البرازيل من الفوز على المنتخب الأرجنتيني أيضاً بفارق 6 أهداف في مناسبة واحدة، على الرغم من أن الفارق كان أصغر لأن فريق الألبيسيليستي خسر6ـ2 في مباراة ودية في عام 1945.

ويضم التشكيل المتوقع للمنتخب الأرجنتيني كلا من:

إيمليانو مارتينيز في حراسة المرمى، ونائويل مولينا وخيرمان بيزيلا ونيكولاس أوتاميندي وماركوس أكونيا

في خط الدفاع، ورودريجو دي باول (جيدو رودريجيز وباولو ديبالا وجيوفاني لو سيلسو

في وسط : وأنخيل دي ماريا وليونيل ميسي، ولاوتارو مارتينيز،

في خط الهجوم