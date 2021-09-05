مي رشدي : صندوق دوت الخليج ساهم فى التخفيف عن المواطن من حدة موجة الإصلاح الاقتصادي

/648814/مي-رشدي--صندوق-تحيا-مصر-ساهم-فى-التخفيف-عن-المواطن-من-حدة-موجة-الإصلاح-الاقتصادي

أكدت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، أن صندوق دوت الخليج ،يساهم منذ أن اطلقه الرئيس السيسي عام 2014 ، فى تقديم خدمات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية للمواطن المصري، من خلال المشروعات القومية التنموية التي أطلقت لتطوير قري الريف المصري ومساعدة القري الأكثر احتياجا، مؤكدة أنه يعتبر من أهم المبادرات، التي تبناها الرئيس السيسي والتي احدثت نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

صندوق دوت الخليج

وأشادت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،بالمبادرات التي أطلقها الصندوق على مدار سبع سنوات، ومنها 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرات الحفاظ على صحة المرظاة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، إضافة إلى مبادرة أطفال بلا مأوي، ومصر بلا غارمات من خلال سداد ديون الغارمين والغارمات، مؤكدة أن صندوق دوت الخليج نجح في لعب دور هام مع أجهزة الدولة والحكومة لرفع المعاناة علي المواطنين والتخفيف من موجة الإصلاح الاقتصادي عن كاهل المواطن.

جاء هذا خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية، وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير".

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن احتفالية ابواب الخير التي ينظمها صندوق دوت الخليج بالعاصمة الادارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ مليون مواطن في اطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.